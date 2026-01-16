Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Más de 744.000 euros para la ampliación de la empresa Prefabricados la Morena de Huércal-Overa

La actuación, financiada por la Junta de Andalucía permitirá ampliar la capacidad productiva de la entidad y generar nuevos puestos de trabajo

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 16 de enero 2026, 12:10

Comenta

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada por el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo ... Social, así como Industria, Energía y Minas, Guillermo Casquet, ha visitado la empresa Prefabricados La Morena, ubicada en la localidad de Huércal-Overa. La entidad tiene aprobada una subvención de 744.036,62 euros a través de la Agencia Andalucía Trade, en el marco de los incentivos para el desarrollo industrial, que contemplan proyectos de crecimiento y mejora de la competitividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dan de alta a cuatro guardias civiles que inhalaron humo en el incendio de Alhendín
  2. 2

    Un «grupo criminal» de policías que perfeccionó sus métodos durante dos décadas
  3. 3 La ayuda extra de 525 euros a la que pueden acceder miles de pensionistas
  4. 4 La Aemet aclara cuándo regresan las lluvias a Granada
  5. 5

    La secretaria que se enfrentó a cuatro policías para señalar un posible fraude
  6. 6

    Oficial: el Granada CF inscribe a Álvaro Lemos
  7. 7

    Hallan el cadáver de un vecino de La Peza en una playa de Mallorca
  8. 8

    Las fuertes lluvias inundan de nuevo el comedor del Colegio Al-Zawiya de La Zubia
  9. 9 Desmantelado un clan que realizaba estafas online, que actuó en Granada y que secuestró a un octogenario
  10. 10

    Una clase pionera de Granada encuentra meteoritos en el patio del instituto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más de 744.000 euros para la ampliación de la empresa Prefabricados la Morena de Huércal-Overa

Más de 744.000 euros para la ampliación de la empresa Prefabricados la Morena de Huércal-Overa