Más de 744.000 euros para la ampliación de la empresa Prefabricados la Morena de Huércal-Overa

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada por el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo ... Social, así como Industria, Energía y Minas, Guillermo Casquet, ha visitado la empresa Prefabricados La Morena, ubicada en la localidad de Huércal-Overa. La entidad tiene aprobada una subvención de 744.036,62 euros a través de la Agencia Andalucía Trade, en el marco de los incentivos para el desarrollo industrial, que contemplan proyectos de crecimiento y mejora de la competitividad.

Durante la visita, la delegada del Gobierno ha señalado que « este proyecto es un buen ejemplo de cómo los incentivos al desarrollo industrial permiten a las empresas crecer, modernizar sus instalaciones y reforzar su capacidad productiva, generando además empleo en nuestra provincia».

La ayuda concedida se enmarca en un proyecto de inversión global de 1.240.061,03 euros, del que el Gobierno Andaluz incentiva aproximadamente el 60%, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la actividad productiva de la empresa y reforzar su competitividad.

Esta actuación ha contemplado la ampliación de la nave industrial en 1.200 metros cuadrados, dotándola de las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad productiva. La inversión realizada ha permitido la puesta en marcha de una línea destinada a incrementar la producción de los artículos ya existentes, así como la creación de una nueva línea orientada a la fabricación de nuevos productos, lo que supone la creación de seis nuevos puestos de trabajo (cinco ocupados por hombres y uno por una mujer)

Aránzazu Martín ha concluido que con estas actuaciones «el Gobierno andaluz está contribuyendo al fortalecimiento del tejido industrial y al impulso del empleo en la provincia de Almería».

Por su parte, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado el impacto positivo que esta ampliación tiene para el municipio, «es un orgullo para Huércal-Overa ver cómo empresas locales como Prefabricados La Morena siguen apostando por el crecimiento y la innovación en nuestro pueblo. La concesión de esta ayuda por parte de la Junta de Andalucía es una excelente noticia que respalda la valentía de nuestros empresarios. La inversión realizada en esta empresa no solo supone una mejora física de las instalaciones, sino que se traduce directamente en oportunidades reales de empleo para nuestros vecinos. La creación de estos nuevos puestos de trabajo es el mejor indicador de que Huércal-Overa sigue creciendo y siendo un referente de dinamismo industrial en la provincia».