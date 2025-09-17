Accidente mortal en Pulpí: dos muertos tras el choque entre dos vehículos Los hechos han tenido lugar sobre las 13:45 horas en el kilómetro 886, sentido Almería

Dos personas han fallecido este miércoles tras el choque de dos vehículos, uno de los cuales ha ardido después, en la autopista AP-7 en el término municipal de Pulpí en una zona muy cercana en el límite de Andalucía con la Región de Murcia.

Fuentes de los distintos servicios de emergencias 112 de Andalucía y Murcia han indicado a Europa Press que los hechos han tenido lugar sobre las 13:45 horas en el kilómetro 886, sentido Almería, a unos cien metros del túnel de la Sierra del Aguilón.

Los alertantes indicaban que uno de los vehículos implicados se había incendiado y había al menos una persona muerta, por lo que se han movilizado a Guardia Civil, Bomberos del Levante Almeriense y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia así como mantenimiento de Carreteras y efectivos sanitarios de ambas comunidades.

En este sentido, se desplazó hasta la zona una unidad móvil de emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia, que a su llegada encontró a dos personas fallecidas.

Los bomberos del CEIS apagaron el incendio que se originó en la zona, donde mantuvieron su actuación hasta la llegada de los bomberos del Consorcio del Levante Almeriense.

Corte total de la carretera

El accidente ha obligado a cortar totalmente la circulación en la AP-7 a la altura del kilómetro 886,1, en la zona de Pilar de Jaravía (Pulpí), en sentido creciente de la kilometración hacia Murcia. La DGT ha informado de que el tráfico en este punto permanece interrumpido y la circulación es muy complicada debido a la presencia de obstáculos fijos en la vía.