Abierto el plazo para las solicitudes de ayuda para comprar material escolar CEIP San Antonio de Pauda / AYTO. CARBONERAS Los interesados tendrán de plazo hasta el próximo 23 de noviembre para presentar su solicitud en Registro General MARÍA RODRÍGUEZ CARBONERAS Lunes, 14 octubre 2019, 16:28

El Ayuntamiento de Carboneras ha abierto el plazo para la solicitud de las ayudas para la adquisición de material escolar, que tiene como objetivo facilitar la integración escolar de los menores en los centros públicos de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial.

Para acceder a estas ayudas, las familias interesadas deberán rellenar y presentar la solicitud en el área de registro del Ayuntamiento hasta el 23 de noviembre. El solicitante debe ser el padre o la madre, estar empadronados en el municipio antes del 1 de enero de 2019, que el alumno esté matriculado en algún centro público, no superar la renta establecida en las bases y estar al corriente en las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento. A su vez, los alumnos deberán asistir regularmente a clases durante todo el curso escolar. Si se produjera a lo largo del curso 2019/2020 situaciones de absentismo escolar no justificado, el ayuntamiento podrá exigir la devolución de la ayuda recibida o la no participación de la familia en la siguiente convocatoria.

El importe que el ayuntamiento destinará a estas ayudas será de 8.000 euros, que beneficiará a cerca de 100 familias con niños en edad escolar, quienes recibirán ayudas de 150€ para niños de 2º ciclo de educación infantil, 50 € en educación primaria; 60€ en educación secundaria obligatoria y 50€ en educación especial.

Vanesa Fuentes Lozano, concejala de Cultura, Empleo, Mayores, Igualdad, Vivienda y Políticas Sociales, ha resaltado que el modelo de solicitud, así como los distintos documentos a cumplimentar, se encuentran disponibles en la sede electrónica y en registro general del Ayuntamiento.

Fuentes informó que el plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 23 de noviembre, destinando una partida total de 8.000 euros del presupuesto.

Todas las solicitudes presentadas y que cumplan los requisitos serán evaluadas por un tribunal compuesto por 2 empleados municipales. Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta y que puntuarán para la concesión de estas ayudas son: por renta, familia numerosa, desempleo y por discapacidad. El plazo de la resolución y notificación será de tres meses, a contar desde el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Toda la documentación y bases se podrán consultar y descargar desde la web del Ayuntamiento.