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Una delegación de técnicos de EEUU, junto con representantes del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), en Palomares. EFE / Carlos Barba

La Abogacía del Estado alega falta de competencia legal del Gobierno para limpiar Palomares

Un informe remitido a la Audiencia Nacional sostiene que la contaminación por plutonio y americio no deriva de una «emergencia nuclear» sino de una «exposición existente», lo que impide una intervención directa del Ministerio

E. P. / R. I.

Almería

Lunes, 13 de abril 2026, 12:10

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La histórica demanda de limpieza de las tierras contaminadas en la pedanía almeriense de Palomares ha chocado con un nuevo y contundente muro jurídico. La ... Abogacía del Estado, en representación del Gobierno de España, ha rechazado formalmente la intervención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para acometer la descontaminación radiológica de la zona. En un extenso escrito de conclusiones presentado ante la Audiencia Nacional, los servicios jurídicos estatales argumentan que la situación actual en Palomares no puede catalogarse como una «emergencia nuclear» ni como un accidente derivado de actividades reguladas, sino que se trata de una «situación de exposición existente» derivada de un hecho accidental histórico ajeno al control de las instalaciones nucleares nacionales.

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