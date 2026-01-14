Abre Casa Orozco, centro de negocios y emprendimiento para Vera y el Levante

Vera cuenta desde este miércoles con un espacio de negocios y empresarial que se erige como uno de los más modernos 'coworkings' de la provincia ... de Almería: la Casa Orozco, ubicada junto a las históricas Casas Palaciegas y que ha contado con una inversión municipal cercana a los 2,5 millones de euros.

El inmueble, con una superficie de más de 2.680 metros cuadrados, se distribuye en sótano, tres plantas y azotea, y se consolida como un nuevo polo de referencia para el emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico en la provincia de Almería.

El acto inaugural ha contado con la presencia de destacadas autoridades institucionales, entre ellas, José Antonio García Alcaina, presidente de la Diputación de Almería; Aránzazu Martín Moya, delegada del Gobierno en Almería de la Junta de Andalucía; y Domingo Fernández, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense. Han asistido también los alcaldes de prácticamente todos los municipios del Levante almeriense, junto a los máximos representantes del tejido empresarial provincial, como el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra; y el de Asempal, Cecilio Peregrín González, además de numerosos empresarios interesados en el proyecto.

Durante la visita a las instalaciones que se ha llevado a cabo durante la inauguración, los asistentes han podido conocer «un edificio vanguardista y plenamente integrado en el entorno histórico, que alberga The Work Club, un innovador centro de negocios que forma parte de un ambicioso proyecto promovido por el Ayuntamiento de Vera para impulsar la actividad económica, la colaboración empresarial y la atracción de talento», han descrito desde el Consistorio veratense.

The Work Club

Uno de los principales atractivos del edificio es The Work Club, que cuenta con cerca de 700 metros cuadrados dedicados exclusivamente al entorno profesional, lo van a convertir en «uno de los espacios de coworking más grandes de la provincia», tal y como han asegurado desde el Ayuntamiento en una nota, dado que dispone de oficinas privadas (una premium y ocho estándar), 23 puestos fijos, 30 puestos flexibles, cabinas insonorizadas para llamadas, taquillas personales, dos salas de trabajo, una sala de consejo y un auditorio. Y, todo ello, con WiFi segura de alta velocidad y una recepción multilingüe con asistencia integral.

El proyecto incluye, además, un club empresarial en el que ya participan destacados profesionales y empresas de la zona, y que ofrece servicios como agenda de networking, mentoría especializada y un directorio de miembros para generar sinergias.

El alcalde, Alfonso García, ha apuntado que The Work Club es un proyecto gestionado por la empresa mixta Codeur y «un ejemplo claro de cómo la colaboración público-privada permite llegar más lejos. Las administraciones debemos ser canalizadoras de la iniciativa empresarial y trabajar de la mano del tejido productivo, verdadero motor de nuestra economía».

Vera Future Talks

Durante el acto, ha anunciado además la puesta en marcha de un ciclo pionero de encuentros empresariales bajo el lema 'Vera Future Talks: cómo las pequeñas ciudades se adaptan a los grandes cambios', que se desarrollará a lo largo de 2026.

Este programa, que formará parte del proyecto 'Vera, Ciudad de Teletrabajo', abordará cuestiones clave como liderazgo, transformación digital, expansión comercial o cultura organizacional, a través de cuatro charlas inspiradoras impartidas por referentes nacionales que «convertirán a Vera en sede de uno de los programas anuales de conferencias y mentoring empresarial más destacados de España».

El alcalde de Vera ha señalado que el objetivo municipal «es impulsar el talento, la formación y la colaboración empresarial tanto en nuestro municipio como en toda la comarca». Con la puesta en marcha de Casa Orozco, el regidor ha destacado que Vera «reafirma su compromiso con la modernización, la innovación y el emprendimiento».

García ha subrayado que «Casa Orozco culmina el esfuerzo que venimos realizando desde 2021 para consolidar a Vera como Ciudad de Teletrabajo, un proyecto nacido para acelerar la recuperación económica tras la pandemia mediante la atracción y retención de talento e inversión».

El presidente de la Diputación de Almería ha subrayado, por su parte, que la inauguración de la Casa Orozco «es un claro ejemplo de cómo los municipios que apuestan por la planificación, el talento y la innovación consiguen transformar su presente y proyectar su futuro». Y, en este sentido, ha destacado que Vera «es hoy un municipio dinámico, que supera los 20.000 habitantes y que sigue creciendo porque ofrece oportunidades para vivir, emprender e invertir», y ha puesto en valor una infraestructura «concebida para acompañar ese crecimiento desde la actividad económica, el empleo y los servicios de calidad».

García Alcaina ha reafirmado, asimismo, el compromiso de la Diputación con Vera y con los municipios que ejercen como motores del territorio, recordando que «la colaboración institucional es la mejor herramienta para convertir los proyectos en realidades que mejoran la vida de las personas». Ha incidido también en que las inversiones provinciales en urbanizaciones y equipamientos públicos, y «grandes actuaciones» como el futuro ecobulevar, la rehabilitación de la Casa Consistorial, la Biblioteca Municipal o el complejo deportivo «responden a una visión de desarrollo equilibrado, sostenible y pensado para el bienestar de vecinos, empresarios y visitantes», por lo que ha felicitado al Ayuntamiento por «una apuesta valiente que refuerza la posición de Vera como referente del Levante almeriense».

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía ha indicado, por su parte, que «este proyecto supone un paso más que sitúa a Vera como una ciudad referente en nuestra provincia y en toda Andalucía, un lugar muy atractivo para vivir, trabajar y teletrabajar. Vera está en línea con las políticas que desarrolla el Gobierno de Juanma Moreno, que tienen como una de sus bases impulsar y atraer talento e inversión a nuestra tierra». Martín ha añadido que «la Junta de Andalucía está y estará apoyando aquellas iniciativas que supongan el impulso de la actividad empresarial y del empleo, así como una oportunidad de innovación y desarrollo sostenible, como es este proyecto».