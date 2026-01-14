Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vera

Abre Casa Orozco, centro de negocios y emprendimiento para Vera y el Levante

Este espacio, en el que se han invertido cerca de 2,5 millones de euros, se erige como uno de los mayores y más modernos 'coworkings' de toda la provincia: The Work Club

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 14 de enero 2026, 14:27

Comenta

Vera cuenta desde este miércoles con un espacio de negocios y empresarial que se erige como uno de los más modernos 'coworkings' de la provincia ... de Almería: la Casa Orozco, ubicada junto a las históricas Casas Palaciegas y que ha contado con una inversión municipal cercana a los 2,5 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un farmacéutico explica cómo funciona realmente la crema Nivea azul en la piel y cuándo es mejor aplicarla
  2. 2

    El Supremo manda tirar un cerramiento en Granada tras un pleito vecinal de nueve años
  3. 3 Playa Granada tendrá una marina deportiva más pequeña para hacerla viable
  4. 4 El pueblo del Cinturón de Granada que ha marcado la temperatura más fría del invierno en Andalucía
  5. 5 El aire polar llega a Granada en 24 horas con tormentas, lluvia y nieve en estas zonas
  6. 6 Así será la futura Playa Granada: una marina con 400 amarres, campo de golf, centro comercial y hasta VPO
  7. 7

    Compatible el ADN de una granadina que reclama que su padre, un conocido empresario, la reconozca
  8. 8

    Petit se despide del Mirandés para fichar por el Granada CF
  9. 9

    Emilio Calatayud, el juez que lo vio venir
  10. 10 La DGT retira la homologación a estas balizas V16: si tienes una de ellas tendrás que comprar otra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Abre Casa Orozco, centro de negocios y emprendimiento para Vera y el Levante

Abre Casa Orozco, centro de negocios y emprendimiento para Vera y el Levante