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El abuelo del niño de Garrucha aporta audios que la pareja de su hija le remitió el día del crimen

Martín Bravo ha declarado durante cerca de cuatro horas en la sede judicial como testigo de lo ocurrido durante la jornada en la que su nieto apareció muerto en un búnker de la playa

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Búnker en el que apareció el cuerpo del pequeño Lucas.
Búnker en el que apareció el cuerpo del pequeño Lucas. (R. I.)

E. P.

Almería

El abuelo materno de Lucas, el menor de cuatro años que murió de forma violenta el pasado 3 de diciembre en Garrucha, ha aportado este ... viernes a la causa una decena de audios extraídos de su teléfono móvil que le fueron remitidos por la pareja de su hija, el investigado Juan David R.C., el mismo día del crimen.

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El abuelo del niño de Garrucha aporta audios que la pareja de su hija le remitió el día del crimen

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El abuelo del niño de Garrucha aporta audios que la pareja de su hija le remitió el día del crimen