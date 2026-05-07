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Cuevas del Almanzora

Una actuación de urgencia frena el riesgo de colapso en la torre del Convento de San Francisco

La intervención controlada en la histórica iglesia-convento deriva en un derrumbe parcial del muro debido al extremo deterioro estructural, obligando al realojo de una familia afectada por daños materiales

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La torre del Convento de San Francisco se derrumbó en la jornada de ayer.
La torre del Convento de San Francisco se derrumbó en la jornada de ayer. (R. I.)

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

La localidad de Cuevas del Almanzora vivió ayer una jornada de máxima tensión técnica y emocional en torno a uno de sus edificios más emblemáticos. ... El avanzado estado de ruina de la torre de la iglesia-convento de San Francisco ha precipitado una intervención de urgencia destinada a garantizar, por encima de cualquier otra consideración, la seguridad de los vecinos y viandantes. Lo que estaba planificado como una demolición parcial y estrictamente controlada de la parte superior del campanario ha acabado confirmando los peores diagnósticos de los expertos: la estructura se encontraba en una situación tan límite que, apenas iniciados los trabajos, parte del muro se ha desplomado de forma imprevista, afectando a una vivienda colindante y evidenciando que el riesgo de desprendimiento era, efectivamente, inminente y real.

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Una actuación de urgencia frena el riesgo de colapso en la torre del Convento de San Francisco

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