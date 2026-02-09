Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita de la vicepresidenta María Jesús Montero al Algarrobico en febrero de 2025. E. P.

Sin acuerdo para expropiaciones entre el Gobierno y la promotora del hotel del Algarrobico, que reclama 44,5 millones

E. P.

Almería

Lunes, 9 de febrero 2026, 15:45

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y la empresa promotora Azata del Sol no han logrado alcanzar un acuerdo para fijar ... el importe de la expropiación forzosa iniciada por el Gobierno para hacerse con parte de los terrenos en los que se asienta el hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras conforme al procedimiento anunciado hace un año por la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde la propia playa.

