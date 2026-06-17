 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

Carboneras

Adelante pide sacar El Algarrobico de la «peleíta corta» de PP y PSOE: «Uno y otro y sigue ahí»

El portavoz parlamentario de la organización ha tachado el macrohotel de 20 plantas de «atentado medioambiental» y ha considerado que «eso hay que corregirlo, aunque sea con décadas de retraso»

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una rueda de prensa.

Europa Press

Sevilla

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lamentado este miércoles que el «atentado medioambiental» que, en su opinión, constituye el hotel del ... Algarrobico «sigue ahí», levantado, en el término municipal de Carboneras, algo que ha vinculado a la «peleíta corta del PSOE y el PP».

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Adelante pide sacar El Algarrobico de la «peleíta corta» de PP y PSOE: «Uno y otro y sigue ahí»

[]

Adelante pide sacar El Algarrobico de la «peleíta corta» de PP y PSOE: «Uno y otro y sigue ahí»