Adultos con discapacidad intelectual estrenan su nuevo hogar en Vera

El municipio de Vera ha vivido este miércoles un día grande para la integración de personas con discapacidad intelectual. Once vecinos del Levante almeriense han ... estrenado hogar en las nuevas viviendas que la Asociación para la Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual del Levante Almeriense (Asprodalba) ha puesto a su disposición en esta localidad.

Como toda fiesta que se precie, el acto de inauguración estuvo amenizado con música a cargo de un grupo integrado por profesores de la Escuela Municipal de Música de Vera y contó con una nutrida representación de representantes institucionales, empresas colaboradoras, asociaciones y familias de usuarios.

Entre ellos, el alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, y numerosos miembros de la Corporación municipal, junto a la diputada provincial Ana Lourdes Ramírez; Francisco González Bellido, delegado de Igualdad y Asuntos Sociales; Juan de la Cruz Belmonte, delegado de Salud; Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de Comercio; y alcaldes de la comarca, además del párroco de la localidad, Jesús Martín.

Y, presidiendo el acto, Antonia Mulero, presidenta de la asociación, y Luis Cervantes, miembro de la junta directiva y portavoz del grupo de autorrepresentación.

Emma Cortizo, conductora del acto de inauguración, remarcó que el de ayer fue «un día muy importante para Asprodalba y para toda la comarca del Levante almeriense, ya que con la inauguración de la Residencia de Adultos 'Pilar Lerma' se abre algo mucho más importante que un edificio. Se inaugura un hogar pensado para que once personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar su proyecto de vida con apoyos, con seguridad y formando parte activa de su comunidad».

Asprodalba fue fundada en 1979 por Ignacio Martín Cuadrado y Pilar Lerma Páez de la Cadena. Lleva, por tanto, más de cuarenta años trabajando con el mismo compromiso con el que nació: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias, defendiendo sus derechos y acompañándolas en cada etapa de su vida.

Esta residencia forma, de hecho, parte de un plan iniciado en 2020 para crear viviendas en comunidad en el municipio de Vera, alejadas de los modelos institucionales tradicionales y centradas en las personas. Un modelo de vivienda pensado para que las personas puedan vivir en un entorno cercano, accesible y plenamente integrado en la comunidad.

Este proyecto nace también, según han afirmado desde el Ayuntamiento de Vera, de una realidad que muchas familias conocen bien dado que, «con el paso del tiempo, muchas madres y padres se preguntan qué ocurrirá con sus hijos e hijas en el futuro».

Con esta residencia, Asprodalba da, así, una respuesta real a esa preocupación que, a partir de ahora, deja de serlo.

Homenaje merecido

Durante el acto de inauguración, hubo también lugar para un merecido homenaje a Pilar Lerma, cuyo nombre da título a la residencia. Y es que, además de ser cofundadora de Asprodalba, ha dedicado toda su vida profesional a trabajar por y para las personas con discapacidad intelectual. «Una vida comprometida con la construcción de una sociedad mejor y más inclusiva», han destacado desde el Consistorio en una nota.

Durante décadas, ha estado vinculada, no en vano, de manera muy directa al desarrollo de los recursos residenciales de Asprodalba, acompañando a las personas con discapacidad intelectual en su vida cotidiana.

En el recuerdo de todos permanece, de hecho, tal y como destacan desde el Ayuntamiento veratense, «la imagen de Pilar caminando junto a ellas por las calles del pueblo, compartiendo momentos sencillos que reflejan su cercanía y su compromiso».

«Con su trabajo ha contribuido a crear espacios que fueran mucho más que un lugar donde vivir: auténticos hogares. Su trayectoria siempre ha estado marcada por una gran sensibilidad hacia las personas con discapacidad intelectual, por su capacidad para escuchar y comprender y por una firme convicción: que todas las personas, independientemente de sus necesidades de apoyo, merecen vivir con dignidad, contar con oportunidades y participar plenamente en su comunidad», subrayan desde el equipo de gobierno local.

Simbólica entrega de llaves

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de llaves de la residencia y la apertura simbólica de sus puertas por parte de los usuarios que la ocuparán. Unas llaves que representan mucho más que la apertura de una puerta: representan un hogar, un proyecto de vida y un futuro lleno de oportunidades para las personas que vivirán en ella.

A continuación, los asistentes participaron en la apertura simbólica de la residencia por parte de las autoridades y en la bendición del edificio a cargo del párroco de Vera, Jesús Martín Gómez. Las autoridades también tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones en una visita guiada por el interior de las viviendas.