Los usuarios que residirán en el hogar que les ha creado Asprodalba. R. I.

Adultos con discapacidad intelectual estrenan su nuevo hogar en Vera

Asprodalba ha inaugurado la Residencia Pilar Lerma con 11 plazas donde desarrollar su proyecto de vida con apoyos, con seguridad y formando parte activa de su comunidad

M. C. Callejón

Vera

Miércoles, 11 de marzo 2026, 20:37

Comenta

El municipio de Vera ha vivido este miércoles un día grande para la integración de personas con discapacidad intelectual. Once vecinos del Levante almeriense han ... estrenado hogar en las nuevas viviendas que la Asociación para la Promoción de las Personas con Discapacidad Intelectual del Levante Almeriense (Asprodalba) ha puesto a su disposición en esta localidad.

