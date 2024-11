Agua desalada de Águilas a Pulpí para inyectar más de 1 hectómetro cúbico a la provincia de Almería

Marcos Tárraga Almería Miércoles, 13 de noviembre 2024, 14:26 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

La Diputación Provincial de Almería va a invertir dos millones de euros para traer hasta la provincia más de un hectómetro cúbico de agua desalada. Así lo han explicado el presidente, Javier Aureliano García, y el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, tras la reunión que han mantenido con el diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y el edil de Urbanismo pulpileño, Alfonso Giménez, para analizar este proyecto.

La institución supramunicipal asumirá, según ha informado en una nota, el coste del proyecto que permitirá conectar la red municipal de abastecimiento del municipio de Pulpí y la desaladora que gestiona Acuamed en la localidad murciana de Águilas.

García ha recordado que «se trata de un proyecto histórico, que estará financiado al 100% con fondos de la Diputación, y que permitirá traer más recursos hídricos para la provincia de Almería». Esta inversión, que ha sido aprobada por el pleno de la Corporación provincial, va a permitir dar uso a la concesión de un hectómetro cúbico de agua desalada procedente de la desaladora de la provincia vecina y de la cuenca del Segura.

El presidente de la Diputación ha incidido en la importancia de esta actuación: «Estamos hablando de más y mejores recursos hídricos para la provincia y de una nueva interconexión de cuencas en beneficio de todos los almerienses. Además, esta obra dejará todo preparado para aumentar en un futuro el caudal de agua recibida de la desaladora de Águilas».

Ha indicado también que la importancia de esta actuación está en que «vamos a conseguir liberar recursos hídricos de la desaladora de Carboneras que se utilizaban para Pulpí, para que puedan utilizarse para otros municipios y el desarrollo de la provincia».

El alcalde ha agradecido que este compromiso se vuelva realidad: «Doy las gracias al presidente y a la Diputación por cumplir con su palabra, no solo con Pulpí, sino con la provincia. Si hay algo necesario es el agua y esta obra va a permitir dar uso al hectómetro que tenemos concedido. El Ayuntamiento no podía hacer uso del agua porque no podía asumir esta inversión y gracias a Diputación se va a ejecutar. Hoy es un día muy importante para la provincia y para nuestro municipio».

El proyecto

La actuación principal de este proyecto consiste en la construcción de una conducción entre los puntos de entrega del agua desalada y el depósito de Pulpí.

Además de la actuación principal son necesarias otras obras complementarias, por lo que el proyecto se ha dividido en tres actuaciones. En primer lugar, la conducción de abastecimiento en alta a la red IDAM a depósito de Pulpí núcleo. Se trata de una conducción completamente nueva con una longitud total de 6.885 metros. Dicha tubería irá enterrada en zanja por el trazado previsto.

En segundo lugar, se llevará a cabo la renovación de la conducción de salida del depósito de Pulpí. Se ha previsto en esta actuación la renovación de un tramo de esta tubería de 1.576,26 metros. También se ha previsto el sistema de telemando para integrar la actuación en el sistema de Galasa.

Finalmente, tendrá lugar la actuación reguladora en arteria de Pulpí. Con el objeto de integrar el caudal de agua desalada en la red de alta existente, se ha previsto la ejecución de una arqueta reguladora. Se hará en el propio recinto del depósito de Pulpí. Su función, como se ha citado, es poder conectar la red de agua desalada con el resto de red de alta del municipio de Pulpí.