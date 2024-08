Agustín Casado celebra el bronce olímpico junto a sus vecinos de Carboneras

Bernardo Abril Almería Jueves, 15 de agosto 2024, 12:23 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Agustín Casado Marcelo ha celebrado este miércoles en su Carboneras natal el bronce olímpico en balonmano que ha ganado con el combinado nacional. Lo ha hecho junto a cientos de vecinos y aficionados a este deporte, que han llenado el Teatro Casa de la Música para felicitarle.

Un homenaje en el que el alcalde de la localidad, Salvador Hernández, ha anunciado que el Pabellón Polideportivo llevará el nombre del primer deportista carbonero que se ha hecho con una medalla en unos Juegos Olímpicos y que se le hará Hijo Predilecto de Carboneras.

Sobran los méritos para ello, con una carrera en la que el jugador del Telekom Veszprém también se ha alzado como subcampeón de Europa (2022) y con el bronce del Mundial (2023) y con una personalidad que, como ha destacado el alcalde, viene marcada «por su humildad y por representar valores del deporte como el sacrificio, el trabajo y el esfuerzo» por lo que se ha convertido en ejemplo para todos los seguidores del balonmano en Carboneras, «que somos muchos».

Acompañado en el escenario por el maestro que comenzó a enseñar balonmano en la localidad, Miguel París; su madre, Gema Marcelo; el propio alcalde; y la concejala de Deportes, Mariana Esteban, Agustín Casado ha tenido palabras de agradecimiento para un pueblo que «siempre me apoya y me sigue»; para un ayuntamiento «que siempre me ha brindado la ayuda que he necesitado»; para su madre, «porque esta medalla es de los dos»; y para el resto de su familia, especialmente, su mujer e hija, como apoyos fundamentales en el desarrollo de una carrera deportiva, «que es dura para ellos por los viajes y competiciones».

«Estoy muy contento por poder estar en mi pueblo, donde siento el cariño de todos los ciudadanos y también de las instituciones públicas. Agradezco este recibimiento, que es algo que me esperaba, porque conozco a la gente de mi pueblo y sé que me siguen y que me apoyan, pero aún así te sigue sorprendiendo cuando llega este momento», ha comentado.

El comandante de la Selección Española también ha rememorado sus inicios en la Escuela Municipal de Balonmano y ha pedido que se siga apoyando públicamente esa cantera, como se ha hecho hasta el momento para poder seguir celebrando futuros éxitos como el suyo.

Por su parte, Salvador Hernández ha subrayado «que es un gran orgullo para el pueblo de Carboneras contar con un deportista de primer nivel internacional y una satisfacción la que tenemos todo el pueblo de Carboneras, que no podemos más que mostrar a Agustín Casado Marcelo nuestro agradecimiento más sincero por pasear el nombre de nuestro pueblo allá por donde va». «Porque eso no es algo que ocurra todos los días y gracias a Agustín, Carboneras está en el mapa del deporte, lo que nos llena de orgullo a todos».

Tras el acto homenaje en el Teatro Casa de la Música, el comandante de la Selección Española de Balonmano ha vuelto a demostrar su generosidad al compartir su medalla con todos los alumnos de la escuela de balonmano y vecinos que han querido colgársela al cuello para inmortalizar junto a él este momento.

Antes de que todo eso llegara, el jugador había sido recibido en el Ayuntamiento de Carboneras por el equipo de gobierno, y había dejado su firma en el libro de honor, convirtiéndose en el primer carbonero en hacerlo.