El PSOE de Garrucha, con la exalcaldesa María López al frente, ha presentado una querella contra Álvaro Ramos, actual alcalde garruchero, al considerar que podría ... haber incurrido en un posible delito de revelación de secretos por informar públicamente sobre un documento de la Cámara de Cuentas que fue, en cambio, negado al grupo socialista cuando lo requirió, aludiendo, precisamente, a que se trataba de un informe preliminar de «carácter estrictamente reservado».

Dicho informe, del que López solicitó copia el 28 de mayo de este año, contenía información relativa al ejercicio de 2022 por lo que el PSOE sería «parte interesada» dado que en ese periodo ostentaba el gobierno municipal. Sin embargo, «apenas dictada la denegación de acceso», señala la querella del PSOE que «diversos medios de comunicación provinciales publicaron de forma inmediata información extraordinariamente detallada sobre el contenido del Informe Provisional de Fiscalización».

Hace hincapié el grupo socialista en que las publicaciones «no se limitaron a mencionar la existencia del informe ni a efectuar valoraciones políticas genéricas, sino que reprodujeron datos concretos, cifras exactas, conclusiones técnicas y observaciones específicas propias del documento fiscalizador».

Posteriormente, «durante la mañana del 7 de junio de 2026», según recoge el texto de la demanda, en la red social Facebook, a través de la página 'Somos Garrucha', apareció «un vídeo protagonizado por el propio alcalde-presidente del Ayuntamiento de Garrucha, en el que este realiza una exposición de múltiples extremos atribuidos expresamente al Informe Provisional de la Cámara de Cuentas».

De nuevo, el PSOE apunta que Ramos, en dicha grabación, «no se limita a efectuar una valoración política genérica ni una mera crítica a la gestión municipal, sino que procede a describir con extraordinario nivel de detalle hechos concretos, facturas determinadas, conceptos de gasto, ejemplos específicos, cuantías económicas y supuestas irregularidades administrativas que atribuye directamente al contenido del informe provisional».

Ante estos hechos, consideran que se ha producido un posible delito de revelación de secretos o informaciones reservadas por parte de autoridad pública, otro de prevaricación administrativa y un tercero de utilización indebida de información obtenida por razón del cargo, según recoge la querella presentada con fecha de 8 de junio de 2026 ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera.

Este 3 de noviembre, un auto judicial confirma la apertura de un procedimiento de Diligencias Previas contra Álvaro Ramos por un delito de descubrimiento o revelación de secretos por funcionario público. Así, el titular de la plaza número dos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, Rafael Rodríguez, da inicio a una investigación sobre estos hechos, para la que llama a declarar como querellantes a María López y otros miembros del PSOE de Garrucha y, como querellado, a Álvaro Ramos.

Sobre el contenido del informe de la Cámara de Cuentas, según publicó este diario en junio, menciona que las operaciones efectuadas en 2022 desde el Ayuntamiento de Garrcuha no cumplen con la normativa de gestión de fondos públicos al haber detectado múltiples «irregularidades», entre ellas, prestaciones y servicios sin cobertura contractual entre los años 2015 y 2024 que totalizan 7.876.070,30 euros.

Al respecto, en los primeros días de este mes de noviembre, desde el PSOE garruchero denunciaron públicamente una «utilización partidista» del informe ya definitivo por parte del equipo de gobierno municipal. Advirtieron los socialistas que no permitirá que los errores de tramitación administrativa se transformen en acusaciones falsas de corrupción, dinero desaparecido o sustracción de fondos públicos.