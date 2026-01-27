Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alcalde de Vera denuncia ante la Guardia Civil publicaciones «difamatorias» contra él en Facebook

Alfonso García asegura que no va a «tolerar ataques» a su «reputación» y su «honor» que estén «basados en mentiras, descalificaciones o insinuaciones falsas, ni en el ámbito digital ni en ningún otro»

E. P.

Vera

Martes, 27 de enero 2026, 19:12

El alcalde de Vera, Alfonso García (PP), ha formalizado una denuncia ante la Guardia Civil por publicaciones «difamatorias» con contenido «injurioso» contra él a través ... de la red social Facebook por parte de un usuario en distintos grupos de acceso públicos ligados al municipio.

