La alcaldesa de Níjar (PSOE) cree que, después del 23-J, PP y Vox le presentarán una moción de censura

La alcaldesa de Níjar en funciones y candidata del PSOE a la Alcaldía, Esperanza Pérez, ha considerado «muy probable, más que posible» que PP y Vox pospongan un posible pacto de gobierno, con el que alcanzarían la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, hasta que pasen las elecciones generales del 23 de julio para hacerse con la Alcaldía a través de una moción de censura al considerar que «al PP de Madrid no le interesa que le vean en la foto con Vox» antes de este nuevo proceso electoral.

«Ganar las elecciones, como ha hecho el PSOE de Níjar, no significa que puedas gobernar», ha admitido la regidora socialista, quien ganó las elecciones del pasado 28 de mayo con el 44,36% de los votos, lo que se ha traducido en diez escaños, los mismos obtenidos por el PP con el 40,67% de los votos, mientras que Vox cuenta con un edil al hacerse con el 7,2% de los sufragios.

La aspirante socialista ha apuntado en un artículo de opinión que visibilizar pactos de gobierno entre PP y Vox en los ayuntamientos penalizaría a los 'populares' de cara a las generales, por lo que de cara al pleno de investidura del 17 de junio podría hacerse con el gobierno local con mayoría simple si bien una moción de censura posterior a los comicios generales volvería a arrebatarle la Alcaldía, esta vez a favor de PP y Vox.

Cree así que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «sabe que esa imagen repetida en un montón de pueblos y ciudades de toda España» en la que su partido pacte con Vox «movilizaría como nunca a esos 12.822.326 españoles que se quedaron en casa y no votaron el pasado domingo».

«Yo no seré alcaldesa, y que nadie se engañe con los fuegos artificiales con los que van a intentar confundir a la población», ha añadido la alcaldesa en funciones, para quien el resultado de las elecciones va a tener «consecuencias y en Níjar no van a ser precisamente pocas».

Así, se ha mostrado convencida de que PP y Vox llegarán al pleno de investidura del 17 de junio «dejando correr el calendario para, una vez finalizado el proceso electoral de las generales del 23 de julio, presentar una moción de censura», lo que implicaría «paralizar el Ayuntamiento de Níjar durante todo ese tiempo».

En esta línea, ha incidido en que «lo importante no es lo que diga Madrid, sino lo que necesite Níjar» ya que esto «no es una tostada que se haga al gusto de lo que digan en la calle Génova o en el Paseo de Almería». «Aquí, el cliente es el nijareño, y necesita gobierno desde el primer día con personas que tengan la capacidad de anteponer su pueblo a su partido y ante lo que haga falta», ha aseverado.

Con ello, cree que en dos semanas hay «tiempo suficiente para cerrar acuerdos» e incluso es posible «en 24 horas, si lo que importa es Níjar», de modo que «cualquiera de los dos candidatos de la negociación, PP o Vox, puede ser alcalde». «Entre las dos formaciones tendrán que repartirse el número de concejalías y puestos de libre designación, porque el uno sin el otro no va a ninguna parte. En solitario, no son nadie, no tienen ningún valor», ha añadido.

«Aquí se viene a torear, no sólo a ponerse el traje de luces, y que no le queda duda a nadie de que en esta plaza entran toros a diario», ha apostillado la candidata socialista.