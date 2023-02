Alfonso García, nuevo alcalde de Vera: «Me dejaré la piel y trabajaré con todas mis fuerzas»

El salón de plenos del Ayuntamiento de Vera se ha quedado pequeño para acoger a todos los vecinos que se han acercado hasta la casa consistorial para estar presentes en la toma de posesión del nuevo alcalde veratense, Alfonso García, después de que el pasado martes, de manera sorpresiva, José Carmelo Jorge dimitiera por motivos de salud.

«Hoy se inicia una nueva etapa municipal donde les aseguro que me dejaré la piel y trabajaré con todas mis fuerzas para situar a Vera donde se merece. A la cabeza del desarrollo provincial y como referente y motor económico de la comarca. Siendo un ejemplo de progreso y modernidad», ha dicho el flamante regidor durante su discurso de investidura en una sesión plenaria extraordinaria convocada de urgencia ante la renuncia del anterior alcalde.

Alfonso García ha estado arropado por vicesecretarios del Partido Popular de Almería como el de Organización, Fernando Giménez, o el de Infraestructuras y Movilidad, José Antonio García, los parlamentarios andaluces Maribel Sánchez y Manuel Guzmán, delegados territoriales de la Junta como Juan de la Cruz Belmonte, Francisco Bellido, Antonio Mena y Guillermo Casquet, el diputado nacional Miguel Ángel Castellón, el senador Rafael Hernando, así como alcaldes y concejales de las comarcas del Almanzora y Levante que no han querido faltar a un acontecimiento importante en la historia del municipio.

Desde el PP de Almería, Fernando Giménez ha agradecido a José Carmelo Jorge el «gran trabajo» que ha hecho al frente del Ayuntamiento durante estos años y se ha mostrado convencido de que «Alfonso García será un alcalde cercano, que trabajará diariamente para que Vera siga siendo un referente en la provincia y los vecinos se sientan orgullosos de tener un equipo de gobierno del Partido Popular y un alcalde que los escucha y para el que la máxima prioridad es su municipio».

Durante el pleno, García se ha puesto al servicio de todos sus vecinos con «humildad, cercanía, profesionalidad, dedicación y mucho cariño» y ha señalado que va a seguir trabajando para mejorar la vida de la ciudad de Vera.

El nuevo alcalde veratense ha agradecido también a José Carmelo Jorge la confianza que depositó en él como concejal más joven del equipo de gobierno, así como el trabajo que tanto José Carmelo como el resto de concejales han hecho estos años y del que ha dicho sentirse «orgulloso porque se han dejado la piel y han dado todo lo mejor para transformar nuestra ciudad».

García ha asumido este nuevo reto como «la mayor responsabilidad que un veratense puede tener» y con el «objetivo de continuar este ilusionante proyecto político y poder resolver las preocupaciones de todos los veratenses por delante de cualquier interés particular y partidista».

También ha confirmado lo que era un secreto a voces, que será el próximo candidato del PP en las elecciones municipales de mayo. «Si los veratenses lo desean y lo refrendan en las urnas en las próximas elecciones municipales, esta etapa irá más allá de los cuatro meses que restan, cuatro meses que llevamos ganados para trabajar por la ciudad que queremos para el futuro y para trabajar en el proyecto que transformará Vera en los próximos años», ha dicho.

Líneas de trabajo

Igualmente ha aprovechado su intervención para desgranar la línea estratégica que va a seguir basada en cinco puntos. En primer lugar, preparar el municipio para los retos de futuro como la llegada del AVE y nuevas infraestructuras y servicios. En segundo lugar, modernizar y transformar el municipio como un destino basado en la sosteniblidad. Seguir luchando contra la estacionalidad, apoyar el comercio y el centro histórico; integrar y mejorar los servicios de Vera Playa con un consultorio abierto todo el año, un colegio y un boulevard que vertebre la costa; y en último lugar trabajar para que nadie se quede atrás, ser generadores de empleo potenciando el desarrollo industrial y comercial del municipio.

Por último, el nuevo regidor ha tendido la mano al grupo municipal del PSOE y ha afirmado estar convencido de «encontrar espacios comunes y ser capaces de alcanzar acuerdos por el bien de nuestro municipio».

«Vamos a ser valientes, vamos a ser ambiciosos, vamos a aprovechar todas las oportunidades, no vamos a huir de ningún problema, y vamos a asumir el liderazgo no sólo de Vera sino de todos los diseminados, urbanizaciones y Vera Playa, como no puede ser de otra manera», ha añadido.

García ha concluido diciendo: «Somos el corazón del Levante, somos referente turístico provincial. Somos una ciudad moderna pero con mucha historia y nombre propio. Somos una ciudad que sabe combinar la tradición con la innovación. Somos una ciudad abierta, plural, diversa, tolerante. Cuna del naturismo. Somos referente en nuevos modelos de emprendimiento con nuestro proyecto de teletrabajo, llena de talento, con los mejores restaurantes y chefs del país. Somos una ciudad con proyección nacional e internacional. Somos una ciudad que protege su pasado pero que sabe siempre mirar al futuro. Sintámonos orgullosos de nuestro gran proyecto común. Y sigamos todos juntos trabajando por Vera».