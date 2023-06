Alfonso García promete para gobernar para todos en Vera: «No seremos ni de derechas ni de izquierdas»

Bernardo Abril Almería Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Alfonso García ha sido proclamado alcalde de Vera después de que el PP consiguiera mayoría absoluta, con 10 de los 17 concejales que forman el plenario, en las elecciones municipales celebradas el pasado 28 de mayo. El acto de constitución del Ayuntamiento se ha celebrado, por primera vez, en el Auditorio Municipal con el objetivo de que todo aquel que desease asistir al a sesión pudiera hacerlo.

«Trabajaremos con humildad por el municipio y por todos los veratenses sin excepción. No seremos un gobierno ni de derechas ni de izquierdas, seremos el equipo de gobierno de todos los veratenses», ha dicho en su discurso.

«Vamos a ser valientes, ambiciosos, a aprovechar todas las oportunidades. No vamos a huir de ningún problema y vamos a asumir el liderazgo no sólo de Vera sino de todos los diseminados, urbanizaciones y la playa, como no puede ser de otra manera», ha señalado.

«Somos el corazón del Levante almeriense, referente turístico provincial. Somos una ciudad moderna pero con mucha historia y nombre propio. Una ciudad que sabe combinar la tradición con la innovación. Una ciudad abierta, plurarl, diversa y tolerante, cuna del naturismo», ha enumerado.

«Protegemos nuestro pasado sabiendo mirar al futuro. Sintámonos orgullosos y sagamos trabajando todos juntos por Vera», ha concluído.