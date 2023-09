Ampliar El Algarrobico. R. I.

El Algarrobico es no urbanizable desde 1994 y Carboneras no ha cumplido la sentencia La Junta ha pedido al TSJA que ordene «expresamente» al Ayuntamiento de Carboneras a reflejar que el paraje de El Algarrobico y el suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata son «suelo no urbanizable de especial protección desde 1994»