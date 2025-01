El alma marinera de Garrucha se exhibe en Fitur

Bernardo Abril Madrid Jueves, 23 de enero 2025, 17:27 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Garrucha ha presentado en el stand de Costa de Almería, en Fitur, un vídeo promocional en el que invita a disfrutar de un destino turístico familiar de calidad. En la presentación, han intervenido el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, acompañado del concejal de Turismo, Pablo Fernández Galindo, y el vicepresidente de la Diputación Provincial, Fernando Giménez.

Pedro Zamora ha subrayado la importancia del «alma marinera» de su municipio: «No podemos hablar de Garrucha sin referirnos al mar. No en vano, el lema de nuestro municipio, 'Ex Mari orta', significa literalmente surgida del mar. Y la esencia de un destino como el nuestro es una esencia marinera; porque el aroma y el carácter del Mediterráneo se respiran a cada paso que damos por nuestras hermosas calles y plazas, por nuestro espectacular paseo marítimo, por la arena de nuestra excepcional playa, por nuestro Puerto, o por cualquiera de los muchos y extraordinarios bares y restaurantes de nuestro litoral».

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir Garrucha como destino, tal y como ha señalado Pedro Zamora, es su ubicación estratégica: localizada en el Levante almeriense, muy cerca de otros destinos excepcionales como Vera o Mojácar, y a apenas 20 minutos del Parque Natural de Cabo de Gata. «El nuestro es un municipio bien comunicado y que cuenta con todos los servicios», ha valorado en el Ifema.

«Al que tenga la mala suerte de no conocer aún Garrucha, decirle que nunca es tarde si la dicha es buena, y que de diez oportunidades que te da la vida, nueve las produce uno mismo. Por eso, os invito a todos a regalaros la oportunidad de descubrir la magia y el encanto de Garrucha; su magnífico paseo marítimo, con barandilla de más de kilómetro y medio de mármol blanco de Macael; la talla de la Virgen del Carmen, elaborada también en mármol blanco; la lonja pesquera, el puerto deportivo, la chimenea de la fundición de San Ramón de 1841; la iglesia de San Joaquín; la ermita del Carmen; el castillo de San Ramón, con su museo dedicado a la pesca y al mar; o la casa consistorial, edificio singular erigido en 1875. Y buena parte de todo esto es lo que hemos tratado de plasmar en el vídeo que os presentamos hoy», ha afirmado.

De ese modo, Zamora ha explicado que destinos turísticos de 'sol y playa' hay muchos y muy buenos. «Pero Garrucha no es solo 'sol y playa': es eso, y mucho más. Garrucha es también historia, es cultura, es tradición, es ocio y diversión, y por supuesto y sobre todo, es gastronomía, y aquí me vais a permitir un breve paréntesis. Porque, con todos los respetos, ningún otro producto de ningún otro lugar puede superar a la gamba roja de Garrucha, la mejor gamba del mundo. Y no existe sobre la faz de la Tierra un lugar mejor que Garrucha para saborear nuestra espectacular gamba roja y el resto de nuestros exquisitos productos del mar«, ha detallado.

Por su parte, el concejal de Turismo ha señalado que, desde el Ayuntamiento, «trabajamos a diario para impulsar la promoción turística de nuestro municipio como un destino diferenciado, amable y de calidad, y que estamos enfocando ese trabajo hacia un modelo de turismo familiar; también, hacia un turismo gastronómico, donde el 'sol y playa' está muy presente, pero donde contamos con muchos otros atractivos por descubrir».

«Cualquier día del año es bueno para visitar Garrucha, donde tenemos un clima excepcional prácticamente los 365 días, donde contamos con actividades para todas las edades, y donde recibimos con los brazos abiertos a todo aquel que nos visita. Como alguien dijo alguna vez, la vida no se mide por el número de respiraciones que tenemos, sino por los sitios y momentos que nos quitan la respiración; y sin duda alguna, Garrucha es uno de esos lugares, y estáis todos invitados a quedaros sin aliento», ha finalizado.