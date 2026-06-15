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Almería, el santuario mediterráneo de la tortuga boba

La costa almeriense consolida su liderazgo en la conservación de la biodiversidad marina con la suelta de las crías nacidas de un nido histórico, un éxito medioambiental que avala la estrecha colaboración entre administraciones, científicos y voluntarios

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Una tortuga boba alcanza la orilla en Mojácar.
Una tortuga boba alcanza la orilla en Mojácar. (R. I.)

M. C.

Almería

El litoral de la provincia de Almería ha vuelto a escribir una de las páginas más brillantes en la historia de la conservación marina de ... Andalucía. Las aguas de Mojácar han sido el escenario de la liberación de veintisiete ejemplares de tortuga boba, una especie protegida y amenazada que encuentra en las playas almerienses un refugio cada vez más recurrente para asegurar su supervivencia. Este emotivo acto no solo supone la devolución de estos animales a su hábitat natural, sino que representa la culminación con éxito de un exhaustivo y complejo proceso de cría y cuidado que se ha prolongado durante un año bajo la atenta mirada de expertos y científicos.

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