Amérigo: «El PP nos quita el agua desalada, nos la da potabilizada y la sube 80 euros»

Marcos Tárraga Carboneras Lunes, 29 de enero 2024, 13:15

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carboneras, José Luis Amérigo Fernández, ha trasladado la oposición de su grupo a que el PP vaya a subir el precio del agua a los carboneros hasta 80 euros al año cuando presta un servicio pésimo a través de Galasa y, encima, no está haciendo nada por evitar las pérdidas de agua de hasta el 50% registradas en la red del Levante-Almanzora. Una inacción que resulta aún más inadmisible en el momento de grave sequía que vivimos y que viene empeorada por la intención de privar a la población del municipio de agua desalada para hacerla depender de nuevo de trasvases y de agua potabilizada proveniente de Cuevas del Almanzora.

«Peor no se puede hacer. Nos quitan el agua desalada, que producimos en Carboneras, nos la dan potabilizada y nos suben 80 euros el recibo. Y mientras tanto, la red venga a tener pérdidas», ha explicado el portavoz del PSOE después de haber sacado adelante en el último pleno ordinario una moción en la que se insta a la Junta de Andalucía a declarar de interés general las conducciones necesarias para eliminar las pérdidas de agua en las redes que gestiona Galasa y a impulsar un proyecto integral de renovación de las de abastecimiento en los diferentes municipios del Levante almeriense, entre ellos el carbonero.

«Es el momento de no mirar a otro lado y de actuar» ante una sequía que se alarga en el tiempo en la provincia, ha recordado José Luis Amérigo Fernández. La iniciativa socialista ha contado con el apoyo de Ciudadanos y del concejal no adscrito de la Corporación mientras que el alcalde Felipe Cayuela y los ediles del PP no la han respaldado a pesar del agravio que supone para Carboneras que el Gobierno de Moreno Bonilla sí haya invertido más de 40 millones en actuaciones similares en localidades como Almería, El Ejido y Roquetas de Mar.

En ese sentido, el portavoz del PSOE ha lamentado que Cayuela «no defienda los derechos de los carboneros, siendo partícipe de primeras piedras de potabilizadoras con las que nos quieren quitar el agua desalada para priorizarla para uso agrícola, además de estar callado ante la intención de Galasa de que Carboneras desembolse 9 millones en seis años para acometer la renovación de la red».

Según ha detallado, «ningún Ayuntamiento del Levante, incluido el de Carboneras, tiene capacidad económica para las inversiones propias que está pidiendo el presidente de Diputación bajo amenaza de expulsar de Galasa al municipio previo pago, que es lo que hizo en la última junta general» en la que el portavoz socialista asistió aún en calidad de alcalde.

Por esa razón, y en el actual contexto de sequía, José Luis Amérigo Fernández ha concluido que «al igual que otras obras en Almería y Andalucía son consideradas de emergencia por la Junta de Andalucía y son financiadas por esa administración, con ayudas recibidas desde Europa o España, las de la renovación de nuestras redes de abastecimiento también deben de serlo para poder acabar con los 7,5 hectómetros cúbicos de agua desalada que se pierden al año en el Levante almeriense».