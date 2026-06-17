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Carboneras

Por Andalucía lamenta que no acabe la «pesadilla» de El Algarrobico y denuncia la «irresponsabilidad institucional»

Maíllo ha manifestado que el Ayuntamiento de Carboneras tenía que haber asumido, desde hace mucho tiempo ya, lo que había, porque se sabe de «la complejidad jurídica, económica y patrimonial que se deriva de esa decisión»

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El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

Europa Press

Almería

El portavoz de Por Andalucía en el Parlamento y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado este miércoles que no acabe la «pesadilla» del ... hotel de El Algarrobico y ha denunciado la «irresponsabilidad institucional» tras la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras de dejar sobre la mesa hasta una sesión posterior el acuerdo para la revisión de oficio y anulación de la licencia de obras.

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