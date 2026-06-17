Por Andalucía lamenta que no acabe la «pesadilla» de El Algarrobico y denuncia la «irresponsabilidad institucional»

El portavoz de Por Andalucía en el Parlamento y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado este miércoles que no acabe la «pesadilla» del ... hotel de El Algarrobico y ha denunciado la «irresponsabilidad institucional» tras la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras de dejar sobre la mesa hasta una sesión posterior el acuerdo para la revisión de oficio y anulación de la licencia de obras.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Maíllo ha manifestado que el Ayuntamiento de Carboneras tenía que haber asumido, desde hace mucho tiempo ya, lo que había, porque se sabe de «la complejidad jurídica, económica y patrimonial que se deriva de esa decisión».

A su juicio, argumentar algo que se sabe que tarde o temprano se va a producir «para prorrogar la toma de decisión es un acto de irresponsabilidad institucional, cuando no de negligencia».

Para Maíllo, un ayuntamiento tiene que estar preparado para abordar «los diferentes escenarios a la hora de tomar decisiones y no argumentar esa envolvente técnica». «Se intenta boicotear otra vez el cierre ya de esta pesadilla escocida, que es lo que ha sido el hotel del Algarrobico, con un retraso absolutamente inaceptable, en cuanto al derribo», ha apuntado.

Para el portavoz de Por Andalucía, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Carboneras es, «cuanto antes, celebrar una reunión sobre un escenario que sabía que se iba a producir, que tiene muy estudiadas las consecuencias de todo tipo y, por tanto, tiene que resolverlo de una vez por todas».