Antas se adhiere al PFEA para dar empleo a sus parados

El pleno del Ayuntamiento de Antas aprobó ayer por unanimidad adherirse al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), a través del cual, el Gobierno de España subvenciona salarios y cotizaciones de trabajadores en situación de desempleo, preferentemente agrícolas, contratados por las corporaciones locales para ejecutar obras de interés general y social generadoras de empleo estable.

Gracias a este plan, Antas recibirá, como todos los ayuntamientos adscritos, 42.000 euros para el presente ejercicio destinados a la contratación de tres personas que trabajarán en un proyecto aún por decidir entre varias alternativas y que debe presentar antes del 29 de septiembre.

La Corporación municipal antusa ha facultado, asimismo, al alcalde, Pedro Ridao, a firmar un convenio delegando en la Diputación Provincial de Almería la gestión y ejecución de los trabajos vinculados al PFEA.

«Hemos puesto fin a una injusticia histórica que duraba cerca de 30 años -ha manifestado el alcalde-. No ha sido fácil, sé que quienes me precedieron en el cargo intentaron que los parados de Antas tuvieran la misma oportunidad de acceder a este tipo de trabajos, como la tienen los desempleados de la inmensa mayoría de municipios de Almería y Andalucía, y no lo lograron. Nosotros llevamos años persiguiendo este objetivo y, con la ayuda del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y la diputada de Empleo Agrario, Matilde Díaz, lo hemos conseguido».

«Además -ha agregado Ridao-, Antas se beneficiará incrementando su patrimonio gracias a inversiones procedentes de otra administración, en este caso del Gobierno de España, que proporcionarán nuevos servicios, generarán empleo estable, sostenible y de calidad, y mejorarán la vida de los vecinos de nuestro pueblo».

La sesión plenaria fue, según han informado desde el Ayuntamiento, convocada de manera extraordinaria y urgente, «porque el plazo para entregar los proyectos termina el próximo 29».