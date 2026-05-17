Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

Cuevas del Almanzora

La antigua iglesia de San Francisco de Cuevas del Almanzora, reducida a escombros «por riesgo grave de derrumbe»

La Diócesis de Almería lamenta «profundamente» esta decisión, motivada «exclusivamente por razones de seguridad», aunque conservará la portada principal del templo como testigo de su memoria histórica

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Una máquina, en las labores de demolición del templo cuevano.
Una máquina, en las labores de demolición del templo cuevano.

Marcos Tárraga

Almería

La antigua iglesia de San Francisco, en Cuevas del Almanzora, ha sido reducida a escombros. Solo quedará en pie su portada principal. La Diócesis de ... Almería, según ha informado en su portal de internet, se ha visto «obligada a iniciar el proceso de demolición ante el grave riesgo de derrumbe que presenta el edificio y el peligro que supone para la seguridad de vecinos y viandantes».

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

La antigua iglesia de San Francisco de Cuevas del Almanzora, reducida a escombros «por riesgo grave de derrumbe»

[]

La antigua iglesia de San Francisco de Cuevas del Almanzora, reducida a escombros «por riesgo grave de derrumbe»