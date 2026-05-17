La antigua iglesia de San Francisco de Cuevas del Almanzora, reducida a escombros «por riesgo grave de derrumbe»

La antigua iglesia de San Francisco, en Cuevas del Almanzora, ha sido reducida a escombros. Solo quedará en pie su portada principal. La Diócesis de ... Almería, según ha informado en su portal de internet, se ha visto «obligada a iniciar el proceso de demolición ante el grave riesgo de derrumbe que presenta el edificio y el peligro que supone para la seguridad de vecinos y viandantes».

La actuación se ha llevado a cabo tras los informes técnicos y el procedimiento administrativo impulsado desde el Ayuntamiento de la localidad, que «ha valorado el estado de ruina del inmueble», ha incidido la Diócesis en la información publicada.

La decisión, ha incidido, «dolorosa para todas las partes implicadas, responde exclusivamente a motivos de seguridad». Y es que, ha argumentado, «desde hace años, el edificio arrastra importantes deficiencias estructurales que afectan al conjunto de la construcción. De hecho, anteriormente ya se habían realizado actuaciones de refuerzo en la torre, aunque estas medidas no lograron solucionar el problema de fondo debido al avanzado deterioro estructural del inmueble».

La intervención contempla la demolición completa del edificio, aunque se conservará la portada principal del templo como testigo de la memoria histórica y patrimonial de este emblemático inmueble cuevano.

El vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López Román, ha señalado que para la Iglesia diocesana «es realmente una desgracia que haya tenido que suceder así», pero ha subrayado que la prioridad absoluta ha sido siempre proteger la vida de las personas ante el riesgo real de desprendimientos y derrumbe.

Desde la Diócesis almeriense recuerdan, asimismo, que «en distintas ocasiones se había mostrado disposición a colaborar con las administraciones para buscar soluciones de futuro para el edificio. Sin embargo, la magnitud de los daños y el elevado coste que requeriría una rehabilitación integral hacían inviable una actuación parcial que garantizara la seguridad».

La institución eclesiástica almeriense insistido, además, en que esta decisión no responde a otro motivo que no sea la responsabilidad y la protección de las personas, y ha lamentado «profundamente» la pérdida de un edificio ligado a la historia de Cuevas del Almanzora.