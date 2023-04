Antonio, de Maestros de la Costura, candidato a concejal en Zurgena por el PP

Bernardo Abril Zurgena Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El zurgenero Antonio Segura, un artista de las máquinas de coser que a punto estuvo de coronarse como vencedor de la primera edición del reality show Maestros de la Costura, ha dado el paso y se presentará como candidato a las elecciones municipales en su pueblo, Zurgena, en donde concurre como número cinco en la lista del Partido Popular que lidera Domingo Trabalón.

«Mi paso por 'Maestros de la Costura' ha supuesto una revolución entre mis conocidos y, para sorpresa mía, he podido sentir el cariño y apoyo con el que se han volcado conmigo en esta nueva experiencia», indicaba recientemente en una entrevista el almeriense.

Segundo clasificado en el talent y uno de los grandes favoritos durante todo el concurso, el profesor de arte comercializa sus diseños para hombre y mujer en su propia tienda online, bajo la marca de su propio nombre: Antonio Segura. Comenzó a coser casi de casualidad, en unos carnavales, para elaborarse un disfraz con amigos. «Si tuviese que volver a entrar, lo haría con los ojos cerrados», dijo antes de abandonar el programa.

De pequeño no soportaba que su madre estuviera todo el día con la máquina de coser, porque era tiempo que perdía de estar con él, reconocía antes de entrar. Ahora, sin embargo, no puede soltar la aguja. Se considera alegre, inquieto, muy sociable y reconoce que no le gusta estar sólo. Cose para su mujer, para su madre y para su hijo. Y aseguraba que se había convertido en el asesor de moda de toda su familia.