El Argar deslumbra a la élite de la arqueología nacional en una visita histórica a Antas

La localidad de Antas se consolidó este sábado como el epicentro del interés arqueológico en España tras recibir a una nutrida expedición de la asociación ... de Amigos del Museo Arqueológico Nacional (AMAN). Medio centenar de integrantes de esta prestigiosa entidad, fundada en 1991, se desplazaron hasta el municipio almeriense con un objetivo claro y casi emocional: contemplar en primera persona lo que Andrés Carretero, secretario de la asociación y figura clave de la museografía española, definió como la cuna de la cultura de El Argar. La jornada no solo supuso un reconocimiento al patrimonio local, sino que validó el esfuerzo institucional de un pueblo que ha decidido apostar por su pasado como motor de futuro.

La comitiva fue recibida oficialmente por una representación institucional encabezada por el alcalde de Antas, Pedro Ridao, junto al concejal de Turismo y Patrimonio, Pedro Rodríguez, y el cronista oficial de la villa, Luis Artero. La visita técnica corrió a cargo de Mari Carmen Soler, responsable del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica (CICA), quien guio al grupo a través de un recorrido que profundiza en las investigaciones iniciadas por figuras legendarias como Luis Siret y Pedro Flores, y continuadas por especialistas de la talla de Schubart y Arteaga. El grupo de expertos y entusiastas mostró una profunda admiración por la capacidad de gestión del ayuntamiento, destacando que una localidad de las dimensiones de Antas haya logrado erigir un centro que trasciende la categoría de interpretación para convertirse, por derecho propio y por la profusión de piezas originales que custodia, en un auténtico museo de referencia.

Uno de los momentos más significativos de la jornada tuvo lugar en el mirador del CICA. Desde este punto estratégico, los visitantes pudieron observar la orografía exacta donde se asentó una de las sociedades más complejas y fascinantes de la prehistoria europea. Andrés Carretero subrayó la singularidad de esta experiencia, afirmando que no existe otro lugar en el mundo donde se pueda aprehender de forma tan directa el origen de esta civilización. Además de la ubicación geográfica, el secretario de AMAN elogió el diseño expositivo y el relato cronológico del centro, calificándolo como una propuesta sumamente moderna y didáctica que logra conectar el rigor científico con la capacidad de divulgación para el gran público.

Este respaldo técnico cobra un valor excepcional dado el perfil de quien lo suscribe. Andrés Carretero dirigió durante doce años el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, la institución museística más importante de España en su ámbito, hasta su jubilación en 2022. Para el alcalde de Antas, Pedro Ridao, estas palabras suponen un espaldarazo definitivo a una estrategia municipal que ha buscado siempre la excelencia. El primer edil manifestó su gratitud por el hecho de que una personalidad de la trayectoria de Carretero valore positivamente el trabajo realizado en los últimos años, un esfuerzo que ya ha cristalizado en realidades tangibles como el propio CICA, la reconstrucción del poblado argárico o el hallazgo del que podría ser el monasterio más antiguo de la península ibérica.

La visita de los Amigos del Museo Arqueológico Nacional no solo cierra un capítulo de intercambio cultural, sino que abre una nueva etapa de visibilidad para Antas en los circuitos científicos nacionales. Según los responsables municipales, el reconocimiento de personas tan cualificadas reafirma que el municipio se encuentra en el camino correcto. La consolidación de las recreaciones históricas y el impulso a las excavaciones actuales se ven ahora reforzados por el entusiasmo de una expedición que abandonó la provincia de Almería convencida de que, en Antas, la historia de El Argar no solo se estudia, sino que se vive y se respeta con una sensibilidad museográfica de primer nivel.