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Antas

El Argar deslumbra a la élite de la arqueología nacional en una visita histórica a Antas

Medio centenar de miembros de la asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional recorren el CICA y ensalzan el rigor científico y la modernidad de un centro que custodia la esencia de la Edad del Bronce

Marcos Tárraga

Antas

Viernes, 27 de marzo 2026, 12:56

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La localidad de Antas se consolidó este sábado como el epicentro del interés arqueológico en España tras recibir a una nutrida expedición de la asociación ... de Amigos del Museo Arqueológico Nacional (AMAN). Medio centenar de integrantes de esta prestigiosa entidad, fundada en 1991, se desplazaron hasta el municipio almeriense con un objetivo claro y casi emocional: contemplar en primera persona lo que Andrés Carretero, secretario de la asociación y figura clave de la museografía española, definió como la cuna de la cultura de El Argar. La jornada no solo supuso un reconocimiento al patrimonio local, sino que validó el esfuerzo institucional de un pueblo que ha decidido apostar por su pasado como motor de futuro.

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