La asociación Asprodalba celebra en Vera su primera gala de premios comarcales

La Asociación para la promoción de las personas con discapacidad intelectual 'Asprodalba' celebró su primera gala de premios en el auditorio Ciudad de Vera, que contó con la presencia del Delegado territorial de salud y familias, Juan de la Cruz Belmonte, y gran parte de la Corporación municipal veratense, entre otras autoridades y miembros de diversas organizaciones, asociaciones y sociedad civil de la comarca. La gala que fue presentada por Juanjo Guisado y Remedios López comenzó pasadas las 19.30 horas con la actuación del grupo musical 'José Luis Jaén y Amigos', popular por su participación en el concurso de Canal Sur 'Tierra de Talento', que amenizó la gala interpretando varios temas. En el apartado de intervenciones de la Gala, el presidente de 'Asprodalba' Francisco Alonso, destacó que «el camino de Asprodalba hacia un horizonte donde la diversidad, los derechos, la justicia social y la solidaridad marcarán un nuevo rumbo, un futuro que se construye con conquistas cotidianas como el trato digno y respetuoso, la defensa a ultranza de los derechos, la inclusión en todos los espacios de convivencia, dando oportunidades de participación y no dejando a nadie atrás». Alonso, citó la necesidad de «nuevas y mejores políticas públicas que garanticen esta verdadera inclusión, ya que las personas no se sentirán incluidas si el entorno no es amable y acogedor». El delegado de Salud y Familias también intervino en la gala, recordando loscomienzos de Asprodalba, y mostrando su pleno apoyo a la Asociación, y puso en valor los premios, «destinados a personas que se han esforzado en construir comunidad, en hacer una sociedad mejor para las personas con discapacidad, como bien indica el lema de la gala 'Construyendo Comunidad', unacomunidad inclusiva, justa y que acepte la diversidad como parte de ella misma».

Así, los premiados fueron María Ángeles Muñoz, enfermera de casos del Centro de Salud de Vera; José Manuel Ramírez, Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de Vera y Presidente de la Asociación Moros y Cristianos de Vera; y Bruno y Pam, personas colaboradoras de la comunidad Inglesa para quienes recogió el galardón en su representación Nurhayat Niven.

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vera, Alfonso García, en su intervención hizo referencia a como «la comunidad veratense gracias al trabajo de personas y familias como las que integran Asprodalba, se ha convertido en un referente en inclusión, no solo a nivel provincial, sino en toda España».

En este sentido García puntualizó que se trata de «un trabajo silencioso, discreto, desde el corazón y centrado en las personas. Una labor constante y diaria, que se viene desarrollando desde hace más de 40 años».