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Huércal-Overa

Atletismo y fútbol 7 se suman a la oferta del complejo deportivo de Huércal-Overa

La Diputación aportará un millón de euros mediante una asistencia económica, mientras que los 955.330 euros restantes correrán a cargo del Consistorio

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El presidente de la Diputación y el alcalde de Huércal-Overa.

Marcos Tárraga

Almería

Huércal-Overa ampliará su complejo deportivo con instalaciones para atletismo y fútbol. El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el ... alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, han firmado este viernes un convenio de colaboración para financiar con 1.955.330 euros la construcción de una pista de atletismo y dos campos de fútbol 7 en una parcela municipal del entorno del Pabellón de Deportes y la Piscina Cubierta.

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Atletismo y fútbol 7 se suman a la oferta del complejo deportivo de Huércal-Overa

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