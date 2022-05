El Ayuntamiento inicia la campaña de control de mosquitos, pulgas y otros insectos

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha iniciado la campaña de tratamiento para el control de las larvas de mosquitos, pulgas y otros insectos.

Las labores, que ya se han iniciado, se extienden por la vía pública, centros educativos, solares, zonas húmedas, estanques e imbornales de recogida de aguas, prolongándose durante los próximos meses hasta el verano.

El concejal de Servicios, Andrés Sánchez, detalló que se ha iniciado esta campaña «con el objeto de evitar posibles plagas de mosquitos y otros insectos en distintas zonas del municipio que son frecuentadas a diario por nuestros vecinos en las que proliferan estos insectos». «Desde el Consistorio somos conscientes de la importancia de cuidar la salud de nuestros vecinos a la vez que el medio ambiente por ello se usan productos que no son perjudiciales ni para los animales ni las personas. No obstante, las labores se realizan en horas en las que estos lugares no están transitados», dijo.

Este tratamiento con insecticida de amplio espectro se suma a la fumigación que se realiza anualmente para evitar la aparición de plagas de cucarachas, roedores y procesionaria, «trabajamos con planificación para evitar la proliferación de las posibles plagas que pudieran derivar problemas a nuestros vecinos». Periódicamente se llevan a cabo fumigaciones en los distintos parques, zonas verdes y vías públicas para evitar cualquier tipo de plaga.