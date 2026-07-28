El Ayuntamiento de Mojácar habilita un nuevo aparcamiento disuasorio gratuito en la zona de El Cantal

El Ayuntamiento de Mojácar ha dado un paso estratégico para aliviar la intensidad del tráfico en la franja litoral del municipio. La administración local ha ... formalizado un convenio de colaboración con la propiedad del antiguo Camping El Cantal con el objetivo de transformar este enclave en un nuevo parking disuasorio de uso completamente gratuito.

Esta medida busca responder de forma directa a la elevada saturación de vehículos que experimenta Mojácar Playa durante la época estival. Al habilitar una zona amplia de estacionamiento, se pretende agilizar la circulación rodada y reducir sustancialmente los tiempos de espera de los conductores en busca de aparcamiento.

El recinto dispone de una capacidad superior a las 100 plazas y se encuentra plenamente operativo y abierto al público desde el pasado 15 de julio de 2026. Su puesta en marcha ofrece una alternativa accesible y cómoda tanto para los residentes del municipio como para los miles de turistas que se desplazan diariamente a la costa.

La estratégica ubicación de este nuevo espacio beneficia de forma directa al tejido socioeconómico de la zona. Quienes hagan uso de estas instalaciones podrán acceder a pie y con total comodidad a los locales de restauración, comercios y servicios turísticos situados en las proximidades de El Cantal.

Desde el Consistorio destacaron que la medida no solo mejora la experiencia del visitante, sino que redunda en una mayor calidad de vida para los vecinos. La reducción de retenciones en la vía principal contribuye a mitigar el impacto ambiental y acústico provocado por el tráfico constante.

Esta actuación se suma al plan de choque municipal enfocado a optimizar la movilidad urbana y la gestión de flujos de vehículos en los puntos de mayor afluencia. Con ello, la corporación local busca dar respuestas eficaces a las demandas históricas de la población en periodos de máxima ocupación.

El acuerdo alcanzado con la propiedad del antiguo camping refleja el compromiso del equipo de gobierno por buscar fórmulas de colaboración que generen un impacto positivo inmediato en las infraestructuras de la localidad. La iniciativa permite reaprovechar parcelas en desuso para darles un fin de utilidad pública.

Con la habilitación de esta bolsa de aparcamiento gratuita, Mojácar avanza en la consolidación de un modelo turístico más cómodo, ágil y sostenible. El Ayuntamiento prevé mantener este tipo de medidas de ordenación del tráfico para garantizar una movilidad fluida durante toda la temporada estival.