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El Ayuntamiento de Mojácar habilita un nuevo aparcamiento disuasorio gratuito en la zona de El Cantal

El Consistorio alcanza un acuerdo con la propiedad del antiguo Camping El Cantal para poner a disposición del público más de un centenar de plazas de estacionamiento libre

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Parking de El Cantal, en Mojácar.

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Mojácar ha dado un paso estratégico para aliviar la intensidad del tráfico en la franja litoral del municipio. La administración local ha ... formalizado un convenio de colaboración con la propiedad del antiguo Camping El Cantal con el objetivo de transformar este enclave en un nuevo parking disuasorio de uso completamente gratuito.

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