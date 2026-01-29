La beatificación del Cura Valera recibe 100.000 euros del Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Diputación de Almería

El Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Diputación Provincial de Almería han formalizado en la mañana de este jueves el convenio de colaboración con el ... Obispado de Almería para la organización de los actos de beatificación del Venerable Salvador Valera Parra, conocido como el Cura Valera. El acto de firma, cargado de simbolismo, ha tenido lugar en la casa natal del sacerdote, en Huércal-Overa, tras un recorrido institucional por el centro histórico del municipio.

Este convenio, ha indicado la institución provincial en un comunicado, instrumenta una financiación global de 100.000 euros para asegurar el éxito de un acontecimiento de extraordinario interés público. El Ayuntamiento y la Diputación conceden 50.000 euros cada uno para gastos de organización religiosa, litúrgica, infraestructuras técnicas, seguridad y logística.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha abundado en la firma de este convenio en la magnitud del evento. «Estamos a las puertas de un momento que marcará un antes y un después en nuestra historia. El 7 de febrero llega el momento tan esperado, el acto de Beatificación del Cura Valera. Un día en que Huércal-Overa se vestirá de gala para honrar a nuestro hijo más ilustre. Como Ayuntamiento, tenemos el deber de estar al lado de nuestros vecinos en este día, prestando todo nuestro apoyo y ayuda para que este reconocimiento sea una realidad. Es un homenaje definitivo a Salvador Valera Parra, símbolo de entrega, austeridad y amor infinito por su tierra. Un reconocimiento que proyecta nuestros valores al mundo entero», ha apuntado el regidor, invitando a vecinos y visitantes a participar en la jornada.

«El Cura Valera fue el párroco de todos, especialmente de los que no tenían nada. Hoy, Huércal-Overa le devuelve ese cariño convirtiéndose en el epicentro de la fe en la provincia y en el mundo entero ya que el acto se retransmitirá en directo a través de 13TV y Radio María a la que hay que sumar la importante repercusión mediática», ha manifestado Fernández.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales, ha puesto de relieve «la firme alianza entre Ayuntamiento, Obispado y Diputación para hacer realidad una demanda histórica de todos los huercalenses y fieles para que la beatificación del Cura Valera sea una realidad». Asimismo, ha añadido que «lo importante es que el mensaje que trasladó el Cura Valera durante toda su vida de humildad, entrega, sacrificio y ayuda a los enfermos y personas desamparadas prevalezca en la actualidad».

Morales también ha subrayado la oportunidad de «celebrar la fe cristiana y la importancia de estos valores como sustento de nuestra sociedad. La huella del cura Valera en los huercalenses y almerienses es eterna y forma parte del legado material, inmaterial y religioso de nuestra tierra».

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha destacado la colaboración institucional que va a hacer posible la celebración de estos actos, que confía que se organizarán «muy bien», para la beatificación del Cura Valera. «Como obispo de la Diócesis de Almería, estoy muy agradecido a la Villa de Huércal-Overa, al Ayuntamiento y Diputación por el gran esfuerzo que han hecho para que todo salga perfecto ese día, que va salir así si Dios quiere», ha apuntado el prelado.

Reconocimiento del Vaticano

El camino a los altares del Cura Valera se selló definitivamente tras el reconocimiento oficial por parte del Papa León XIV en junio de 2025 de un milagro ocurrido en Estados Unidos en el año 2007. En aquella fecha, el doctor Juan Sánchez-Esteban, pediatra de origen huercalense que ejercía su profesión en Rhode Island, pidió la intercesión de su paisano para salvar la vida del recién nacido Tyquan Hall, quien se encontraba en estado irreversible. La recuperación inmediata y sin secuelas del niño ha sido el motor científico y espiritual de esta beatificación.

La celebración principal tendrá lugar el sábado 7 de febrero en el edificio de Usos Múltiples de Huércal-Overa. Las puertas de acceso al recinto se abrirán a las 8.30 horas y en el Recinto Ferial se habilitará el espacio de parking. Junto a la Misa y Beatificación del día 7 la programación incluye, además, el viernes 6 de febrero a las 19 horas una vigilia en la Parroquia de la Asunción mientras que el domingo 8 de febrero, también a la s19 horas tendrá lugar la Misa de Acción de Gracias y la tradicional Procesión de las Lumbres.