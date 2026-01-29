Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Firma del convenio en la casa natal del Cura Valera de Huércal-Overa. R. I.

La beatificación del Cura Valera recibe 100.000 euros del Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Diputación de Almería

El acto, que se espera multitudinario, se va a celebrar el 7 de febrero en la localidad natal del futuro beato de la Iglesia Católica, al que se le atribuye el milagro de salvar la vida de un recién nacido en Estados Unidos

Ideal

Almería

Jueves, 29 de enero 2026, 14:32

Comenta

El Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Diputación Provincial de Almería han formalizado en la mañana de este jueves el convenio de colaboración con el ... Obispado de Almería para la organización de los actos de beatificación del Venerable Salvador Valera Parra, conocido como el Cura Valera. El acto de firma, cargado de simbolismo, ha tenido lugar en la casa natal del sacerdote, en Huércal-Overa, tras un recorrido institucional por el centro histórico del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

