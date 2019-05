Belmonte se presenta a la reelección en Antas Acto de presentación de la candidatura del PP en Antas para las próximas elecciones municipales. La actual alcaldesa presenta, en compañía de Sánchez Torregrosa y García Molina, la candidatura del PP para las próximas elecciones municipales DANIEL SERRANO Antas Martes, 7 mayo 2019, 19:49

La alcaldesa de Antas y candidata a la reelección por el Partido Popular, Isabel Belmonte, presentó hace unos días a las personas que le acompañan en la candidatura con la que se presenta a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. «Vecinos del municipio comprometidos con Antas, ilusionados y que van a dar lo mejor de sí mismos por el presente y futuro de la localidad», trasladaron los populares en un comunicado.

Belmonte señaló que es consciente del reto que se le presenta en los próximos años si vuelve a conseguir la Alcaldía afirmó que se presenta sin dudar y con el objetivo de ganar.

«Me vuelvo a presentar porque me lo han pedido todos mis compañeros de partido, porque me siento muy orgullosa de haber sido alcaldesa de todos y cada uno de vosotros, de los 3.200 habitantes del pueblo, y alcaldesa las 24 horas del día; en segundo lugar porque hay varios proyectos que me gustaría finalizar como la nave polivalente, la sustitución de la luminaria y la depuradora que por fin esta semana se va a empezar a trabajar en ella para acabarla cuanto antes; y en tercer lugar porque esta va a ser la más bonita y apasionante de las legislaturas después de 37 años de socialismo en la Junta y con un presidente ahora del Partido Popular que en solo tres meses ha cumplido muchas de las cosas que ha prometido», aseguró la candidata a la reelección.

Igualmente en su intervención recordó la terrible riada que sufrió el municipio en 2012 y que dañó varios puentes, caminos y se llevó la depuradora. Belmonte explicó que tanto su equipo como ella decidieron en ese momento priorizar y arreglar todos los daños, destinando a eso 670.000 euros.

En cuanto a inversión en el municipio, agradeció la ayuda que ha recibido por parte de la Diputación Provincial de Almería, ya que «ha traído a Antas un total de 3,8 millones de euros en planes provinciales que ya se han ejecutado y se ha invertido, por ejemplo, en el edificio polivalente; en el acondicionamiento de caminos; en el campo de fútbol; en caminos municipales; en la mejora del polígono El Real; en el Plan Galasa; en la eficiencia energética en alumbrado exterior; en el cine de verano; en el Día de la Naranja; en el servicio de drogodependencia o en numerosas actividades deportivas».

Por otra parte, recordó que se encontró con una deuda de casi tres millones de euros, «y a día de hoy no se le debe nada a ningún proveedor y además se les paga en un plazo de cinco días».

Lista PP Antas 1.- Isabel Belmonte Soler 2.- Catalina Ana Rodríguez Soler 3.- Juan Antonio Cano Ridao 4.- Isabel María Soler Fernández 5.- José Ángel Contreras Fernández 6.- María Dolores Casquet Cazorla 7.- Juan Carlos Montesinos Benítez 8.- Elisa Pilar Aznar Castaño 9.- María Laura Fernández Valentín 10.- José Antonio García Flores 11.- Carlos Artero Soler 12.- Lucía García Martínez 13.- Ginés Ángel Grima Ridao

Referente en empleo

El secretario general y diputado nacional del PP, Javier A. García, quiso arropar a Isabel Belmonte y a todo su equipo porque «se presentan con más ilusión que en 2007 y con un proyecto cargado de valores, de esperanza, de ganas, de mirar al futuro sabiendo de dónde venimos y encarando el presente con contundencia, un proyecto que representa a todos los antusos».

Igualmente señaló que «gracias a la gestión de Belmonte y al esfuerzo de todos y cada uno de los vecinos, Antas es referente en la comarca en materia de empleo, y no podemos permitir que esto se acabe, por eso hay que apostar para los próximos cuatro años por la candidatura del PP».

Además, el secretario general popular se refirió a Carlos Artero, uno de los integrantes de la candidatura del PP antuso, que además es el candidato más joven de la provincia de Almería con solo 18 años recién cumplidos. A él le dijo que «representa lo que quiere el PP, la renovación y el impulso que queremos ahora más que nunca, y está comprometido como todos los demás integrantes de la candidatura con Antas».

Finalmente recordó que la alcaldesa y candidata a la reelección «ha hecho mucho por Antas y, lo más importante, tiene ganas de seguir trabajando por todos sus vecinos, para mejorar vuestra calidad de vida y vuestro pueblo».

Últimos 12 años

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, afirmó que hablar de Isabel Belmonte es «hablar de compromiso, seriedad, humildad y amor por su pueblo».

Sánchez Torregrosa recordó todo lo que el PP ha conseguido en Antas en los últimos 12 años gracias a la gestión del equipo de gobierno que encabeza Belmonte, y afirmó que «si teniendo a la Junta en contra ha conseguido cambiar Antas, imaginaros que hará ahora que tiene en el Gobierno andaluz a un presidente del PP y a unos compañeros comprometidos».

Para finalizar, la delegada del Gobierno comentó que «para seguir creciendo y evolucionando Antas necesita estar gobernada cuatro años más por el Partido Popular, por los candidatos que hoy presentamos porque son un valor para Antas, porque quieren a su pueblo y se van a dejar la piel por mejorarlo».

Candidatura PP Antas

1.- Isabel Belmonte Soler

2.- Catalina Ana Rodríguez Soler

3.- Juan Antonio Cano Ridao

4.- Isabel María Soler Fernández

5.- José Ángel Contreras Fernández

6.- María Dolores Casquet Cazorla

7.- Juan Carlos Montesinos Benítez

8.- Elisa Pilar Aznar Castaño

9.- María Laura Fernández Valentín

10.- José Antonio García Flores

11.- Carlos Artero Soler

12.- Lucía García Martínez

13.- Ginés Ángel Grima Ridao