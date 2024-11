Best Hotels renueva y amplía su hotel de Mojácar Las obras ya iniciadas en las instalaciones de Best Oasis Tropical finalizarán antes del verano próximo

la cadena hotelera Best Hotels, que gestiona 39 hoteles entre España, Andorra y República Dominicana, con más de 12.500 habitaciones, ha iniciado el proyecto de reforma integral y ampliación del hotel Best Oasis Tropical, ubicado en Mojácar. Las obras, que comenzaron tras la temporada de verano, tienen prevista su finalización en junio de 2025, han indicado desde la propia compañía en una nota. Se trata de un «ambicioso proyecto», han asegurado, que «reafirma el compromiso de Best Hotels con la mejora constante de sus instalaciones y con la oferta de experiencias excepcionales a sus huéspedes».

Juan Alcubilla, director general corporativo de Best Hotels, destaca que «esta reforma integral no solo aportará más y mejores servicios, sino que también hemos integrado soluciones sostenibles y tecnológicas en toda la renovación». «Incorporaremos innovaciones para mejorar la eficiencia energética, desde sistemas de iluminación LED de bajo consumo en las habitaciones y zonas comunes hasta controles inteligentes para optimizar el uso de la climatización y el agua», ha añadido.

Estas medidas, han señalado, forman parte del compromiso de Best Hotels con la sostenibilidad, garantizando que cada mejora contribuya a reducir el impacto ambiental del hotel.

Un hotel renovado y ampliado con más servicios

La reforma integral del Best Oasis Tropical, de acuerdo a los detalles aportados desde la compañía hotelera, incluye la renovación de todas sus habitaciones que se equiparan con tecnología de última generación. Además, el hotel se ampliará con nuevas habitaciones de nuevas categorías como 'swim-out' y 'junior suite'. Los espacios comunes también recibirán una transformación completa para optimizar la comodidad y funcionalidad de sus servicios, además de un rediseño de los espacios exteriores que incrementará las opciones de ocio disponibles para los clientes. El restaurante del hotel también será completamente renovado, con la incorporación de nuevos bufés y zonas de show-cooking, que permitirán a los clientes disfrutar de una experiencia gastronómica más variada, completa y atractiva.

Como parte de la ampliación, también se instalará, en una parcela anexa, una zona 'splash' equipada con piscinas, toboganes y juegos interactivos con chorros de agua, cubos… para asegurar la diversión de los más pequeños. Para aquellos huéspedes que buscan una experiencia de mayor exclusividad, el hotel ofrecerá una nueva área de Premium Terrace, que incluirá un 'sky-bar' y una piscina 'infinity', exclusivamente disponible para los clientes con servicio premium. Además, se crearán dos piscinas privadas 'swim-out' conectadas directamente a algunas habitaciones, proporcionando un toque de privacidad y lujo en la experiencia de alojamiento.

Más habitaciones en la Costa de Almería

Best Hotels es la cadena hotelera líder en la Costa de Almería, actualmente gestiona más de 2.800 habitaciones distribuidas en hoteles y apartamentos en las localidades de Mojácar y Roquetas de Mar. Esta posición privilegiada responde a la firme apuesta de Best Hotels por la región, en la que lleva invirtiendo desde hace casi tres décadas. En Mojácar, la compañía adquirió el Best Indalo y los Apartamentos Best Pueblo Indalo en 1996, y ha seguido ampliando su presencia con el Best Mojácar (2000), el Best Oasis Tropical (2003) y, más recientemente, construyó los Apartamentos Best Indalo en 2023. En Roquetas de Mar, Best Hotels también se ha consolidado con los hoteles Best Sabinal y Best Roquetas, adquiridos en 2016 y 2018, respectivamente.

Esta expansión y la constante renovación de sus establecimientos reflejan el compromiso de Best Hotels con el desarrollo turístico de Almería, potenciando el atractivo de la costa y ofreciendo a los viajeros una variedad de alojamientos de alta calidad que se adaptan a las necesidades de distintos tipos de clientes.