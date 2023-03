Cámara de Comercio, Diputación y Ayuntamiento impulsan la Feria del Empleo de Vera

Marcos Tárraga Vera Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Más de 200 jóvenes desempleados con edades entre los 16 y 29 años se han dado cita hoy en el Parque El Palmeral de Vera desde primera hora de la mañana para asistir a la III Feria de Empleo organizada por la Cámara de Comercio en el marco del Programa PICE (Programa Integral de Capacitación para el Empleo Juvenil) en colaboración con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento del municipio.

El acto de inauguración de esta nueva cita con el empleo juvenil, en la que los participantes han podido conocer distintas ofertas de empleo presentadas por las empresas participantes así como asistir a los distintos talleres en materia de empleabilidad, orientación laboral y emprendimiento, ha contado con la participación del presidente de la Cámara, Jerónimo Parra; el alcalde del Ayuntamiento de Vera, Alfonso García; el diputado Delegado Especial de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa, Francisco Álvarez Aguilera, quienes han visitado los stands de las treinta empresas expositoras, entre ellas: Apartahotel Reina, Hotel México, Vera Import, Acacio Alarmas, Valle del Este, Codeur, Virgen del Alcázar, Grupo Syrsa, Securitas Direct, Servicio Andaluz de Empleo, EURES, Cámara de Comercio de Almería, Acción Laboral, Clece, Asociación Innova Almería, Asociación Inserta Empleo. Fundación Once, Mapfre, Plan de Empleo Cruz Roja, Randstad, Talentis Selección, Asociación de Personas con Discapacidad «El Saliente», Ocaso, Asociación Sitio de Encuentro, Faam, Inserta Andalucía, Oficina Acelera Pyme_Rural Dipalme. Diputación De Almería.

En total, en esta tercera edición de la Feria de Empleo, consolidada ya como un referente en la Comarca y cuyo objetivo es propiciar el contacto de las empresas con ofertas de empleo abiertas con jóvenes desempleados o que busquen mejorar su empleo actual, han sido alrededor de 60 empresas las participantes (una treintena de empresas han estado presentes on line y otra treintena lo han hecho de forma presencial) para atender a los más de 200 jóvenes inscritos, así como a todos los que se han acercado al Palmeral de Vera en busca de nuevas vías de acceso al mercado laboral.

El presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, ha subrayado en el marco de la feria, que «para la Cámara contribuir al descenso del desempleo juvenil y, sobre todo, potenciar la formación, es una de nuestras mayores prioridades; estamos comprometidos a través del programa PICE y otras acciones similares, a poner en valor y formar a los jóvenes: es una necesidad para responder a la demanda de perfiles de ofertas de empleo que quedan vacantes en la actualidad», ha añadido, a la que vez que ha insistido en que «la Cámara de Comercio estará siempre ahí para ayudar en todo lo posible a facilitar su inserción en el mercado de trabajo».

Por su parte, Alfonso García, primer teniente de alcalde de Vera, ha señalado que «desde el Ayuntamiento de Vera como no puede ser de otra manera, impulsamos esta Feria con el objetivo de facilitar la inserción laboral de nuestros jóvenes y desempleados, y fomentar la competitividad de las empresas, en la medida de lo posible. El Levante Almeriense se ha caracterizado siempre por ser un referente a nivel provincial en la creación de empleo, y esta Feria que acogemos con enorme entusiasmo en Vera ratifica la apuesta de las instituciones y el trabajo en común de la Cámara de Comercio, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento para ofrecer a los jóvenes oportunidades de encontrar un empleo. Un empleo de calidad que es el que ofrecen las empresas que tenemos hoy aquí y por el que apostamos las instituciones».

Por su parte, el diputado de Promoción Económica y Empleo, Francisco Álvarez, ha felicitado a la Cámara de Comercio por su apuesta por consolidar eventos fundamentales para el desarrollo económico de la provincia y el fomento del empleo, de forma especial entre los más jóvenes y ha recordado que «estos eventos son muy útiles para conectar a los futuros empleados con sus empleadores. La Diputación de Almería tiene un compromiso claro con la Cámara de Comercio, de hecho, realizamos acciones conjuntas desde hace varios años y así vamos a continuar ya que las dos entidades persiguen lo mejor para nuestros empresarios, autónomos y, en definitiva, para nuestra Provincia. Empleo, cultura y aprendizaje es el trinomio necesario para favorecer el crecimiento intelectual y también de desarrollo personal».

Durante esta jornada se han celebrado en paralelo varios talleres en materia de empleabilidad donde los jóvenes asisten a charlas para mejorar su currículum, superar entrevistas de selección o incluso para conocer los diferentes modos de financiación para aquellos jóvenes con espíritu emprendedor.

A esta Feria de Empleo los jóvenes no sólo han podido asistir de forma presencial en la jornada de hoy viernes sino también de forma on line desde ayer jueves, a través de la web Canal Empleo Almería www.canalempleoalmeria.com que ha transmitido en directo los talleres para aquellos jóvenes que no puedan asistir de forma presencial a Vera

Asimismo, también de forma virtual, los jóvenes han podido mantener encuentros con los orientadores profesionales conectados durante todo el horario de feria para ayudar a candidatos y candidatas a estar en una posición favorable ante el empleo.

Este evento persigue dinamizar el mercado de trabajo de la provincia ha ofrecido durante dos días, la posibilidad de que las personas desempleadas o que deseen un cambio profesional, envíen directamente sus CV a las empresas participantes que ya han ofertado más de 80 puestos de trabajo en la provincia a través de canalempleoalmeria.com