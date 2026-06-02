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La Cámara de Cuentas advierte de 7,87 millones gastados en Garrucha sin cobertura contractual entre 2015 y 2024

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Ayuntamiento de Garrucha.
Ayuntamiento de Garrucha. (R. I.)

E. P.

Garrucha

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha emitido una opinión desfavorable en cuanto al cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento de Garrucha (Almería) al ... determinar que las operaciones efectuadas en 2022 no cumplen con la normativa de gestión de fondos públicos al haber detectad múltiples «irregularidades», entre ellas, prestaciones y servicios sin cobertura contractual entre los años 2015 y 2024 que totalizan 7.876.070,30 euros.

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La Cámara de Cuentas advierte de 7,87 millones gastados en Garrucha sin cobertura contractual entre 2015 y 2024

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