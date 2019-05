Los candidatos de Turre dan a conocer los proyectos que desarrollarán tras el 26M Entrada principal del municipio de Turre, ubicado en el Levante almeriense. Elecciones Municipales 26M El paseo de la avenida Almería, un Centro de Día para mayores o la rehabilitación del Puente Viejo son algunas de las propuestas destacadas DANIEL SERRANO Turre Martes, 21 mayo 2019, 22:21

A escasos días de que los vecinos depositen sus votos en las urnas para decidir el futuro de su municipio durante los próximos cuatro años, la mayoría de las formaciones políticas que han presentado sus candidaturas para hacerse con la Alcaldía del Ayuntamiento de Turre ya han puesto sus cartas sobre la mesa y han dado a conocer a sus vecinos los proyectos que llevarán a cabo si consiguen los apoyos suficientes para gobernar.

Así las cosas, la actual alcaldesa y candidata a la reelección por el PSOE, María López Alías, se ha comprometido a a acelerar la maquinaria productiva local para perfeccionar los servicios públicos y consolidar el fomento de empleo, a través de medidas como la remodelación del Puente Viejo con la construcción de aceras y nuevos accesos que permitan la conexión del pueblo con las pistas deportivas y la urbanización de Agua Nueva.

Igualmente pretenden acometer la urbanización de calle Las Palmeras y entorno de la Iglesia, mejorando la movilidad, los accesos y el embellecimiento de este bien. También quieren realizar obras de mejora y modernización de la red de abastecimiento de agua, saneamiento, pluviales y el asfaltado de calles; la renovación de la red eléctrica del alumbrado público de la avenida de Almería, del paseo de la Rambla y del barrio de Fuente Mora o crear un plan de choque en el área de Urbanismo del Ayuntamiento para agilizar trámites y proyectos y ofrecer un mejor servicio al ciudadano, contribuyendo al desarrollo territorial y urbanístico de Turre.

«En definitivas, queremos seguir trabajando con la misma cercanía que hasta ahora con los vecinos siendo conscientes de la realidad económica y de la situación del Ayuntamiento», aseguró López Alías a IDEAL.

Por otra parte, Turre Para la Gente, formación que encabeza Martín Morales -que fue alcalde durante los dos primeros años de esta legislatura tal y como pactó con el PSOE- propone en su programa electoral la construcción de un Centro de Día para sus mayores en una parcela municipal que hay junto al colegio público. Con ello pretenden mejorar la calidad de vida y la atención de este colectivo y, además, aseguran que así se crearán diversos puestos fijos de trabajo para atender estas demandas de servicios.

De igual modo, se han comprometido a ejecutar una calle de acceso entre la calle Las tiendas y la avenida Almería «porque hay una zona bastante incomunicada del pueblo y no está bien y debemos mejorarlo», comentó Morales Fuentes. A su vez, prevén invertir unos 100.000 euros de los Planes Provinciales para mejorar las barriadas de Turre, siendo estas inversiones elegidas por los vecinos de las mismas.

«Al final lo que queremos es repartir mucho más el dinero, vamos a hacer un plan de embellecimiento y quitar barreras arquitectónicas, entre otras. Queremos repartir bastante por todas las calles del pueblo», trasladó Martín Morales a este periódico.

En cuanto al Partido Popular del exalcalde Arturo Grima su principal proyecto es la construcción definitiva del paseo de la avenida de Almería. «Ha llegado el momento, entre nosotros, la Junta de Andalucía y la Diputación, lo vamos a hacer en condiciones», aseguró Grima, quien recordó que el proyecto está redactado, que en su momento tuvo un coste de 100.000 euros, y hay un convenio firmado con el Gobierno andaluz desde el año 2006.

El paseo de la avenida Almería es el gran proyecto del PP.

Igualmente los populares quieren construir una piscina en la zona de las pistas deportivas; redactar un PGOU «para conseguir un pueblo atractivo para vivir, con zonas verdes, potenciación del comercio y restauración e inversión en infraestructuras»; seguir con la electrificación rural, el asfaltado y mantenimiento de caminos, así como afianzar y construir nuevos senderos; mejorar la asistencia médica, promover la integración en el Colegio Público, Escuela Infantil y el desarrollo de escuelas deportivas y de música, así como seguir apoyando el centro Guadalinfo; y prestar especial atención a la infancia, juventud, mujer y mayores.

Durante su acto de presentación, Grima aseguró que tienen proyectos y conocen «las necesidades de los vecinos», por ello «vamos a trabajar marcándonos prioridades. Jamás me han faltado fuerzas, ni me he sentido débil por estar en la oposición, porque estoy agradecido al pueblo de Turre, porque lo he representado siendo su alcalde y me siento orgulloso de ello».

Respecto a Vox, su candidato Juan Francisco Flores acostumbra a publicar vídeos en las redes sociales explicando cuáles serán sus medidas si obtiene la Alcaldía de Turre. Así, en uno de ellos explica que hará una auditoria interna rigurosa al cierre de 2018 «para saber el estado real de las cuentas que tenemos». Posteriormente prevé realizar planes de ajuste «para evitar que siga la deuda creciendo y engordando». Igualmente asegura que bajará el salario de los concejales para «invertir ese dinero en cosas necesarias para el pueblo».

Merece la pena recordar que PSOE y Somos Turre obtuvieron la Alcaldía en 2015 tras un pacto. Si bien, parte de la legislatura han gobernado en minoría tras la expulsión de una edil de Somos Turre y su paso al grupo de concejales no adscritos.