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Carboneras

Carboneras abre el diseño de su nuevo plan urbanístico a la participación de sus vecinos

Los ciudadanos pueden realizar aportaciones hasta finales del mes de noviembre a través de canales digitales y habrá, además, un encuentro informativo abierto al público

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Vista aérea de Carboneras.

Marcos Tárraga

Almería

El Ayuntamiento de Carboneras ha puesto en marcha el proceso participativo de consulta ciudadana para la elaboración del avance del Plan de Ordenación Urbana (POU), ... cuyas aportaciones se tendrán en cuenta e integrarán las diferentes visiones, necesidades y oportunidades que trasladen tanto la población como los agentes sociales y económicos.

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