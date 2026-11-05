Carboneras abre el diseño de su nuevo plan urbanístico a la participación de sus vecinos

El Ayuntamiento de Carboneras ha puesto en marcha el proceso participativo de consulta ciudadana para la elaboración del avance del Plan de Ordenación Urbana (POU), ... cuyas aportaciones se tendrán en cuenta e integrarán las diferentes visiones, necesidades y oportunidades que trasladen tanto la población como los agentes sociales y económicos.

Así lo ha anunciado el Consistorio carbonero, que ha recordado que el POU es uno de los principales instrumentos de planificación y gestión urbanística con el que cuentan los municipios para regular el uso del suelo y su desarrollo.

El cuestionario de participación ya está accesible tanto en el tablón de anuncios municipal como en el portal de transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento de Carboneras, en la web https://carboneras.sedelectronica.es/; y los interesados tienen de plazo hasta el 30 de noviembre para hacer llegar sus consideraciones.

Junto a este cuestionario, habrá también un formulario, a modo de buzón de sugerencias, que estará disponible en las dependencias municipales durante la elaboración y tramitación del plan, según ha trasladado el Consistorio en una nota, que informa de que se ha dado, asimismo, traslado del documento a todos los concejales y grupos políticos de la Corporación municipal para recabar sus consideraciones.

«Dentro de este calendario para la reflexión compartida y el diálogo social sobre la Carboneras que sus habitantes quieren vivir», el Consistorio celebrará, por otra parte, una sesión participativa el jueves 12 de noviembre, a las 18 horas en el salón de plenos de la Casa Consistorial.

El acto estará abierto a toda la ciudadanía, así como a las asociaciones y colectivos locales que deseen profundizar en el POU, plantear consultas al equipo redactor y contribuir en primera persona al diseño del futuro urbanístico de Carboneras.

Se llevará a cabo durante la misma jornada, además, una mesa de trabajo técnica con profesionales del planeamiento, la arquitectura y el desarrollo urbano vinculados al municipio.

La elaboración

Desde el Ayuntamiento de Carboneras, han contratado la asistencia técnica de 'Desarrollo de Ciudades Comprometidas' con el arquitecto y urbanista Juan Carlos García de los Reyes al frente, con el objetivo de llevar a cabo un documento urbanístico «fundamental de cara a actualizar una normativa municipal de hace casi 30 años, que se encuentra obsoleta». Un marco normativo, han apuntado desde el Consistorio, «al que se suma una gran acumulación de modificaciones puntuales que añaden dificultades de interpretación y que, en conjunto, no ofrecen la seguridad jurídica necesaria a propietarios e inversores de cara al desarrollo de proyectos en la actualidad».

Se trata, concluye el Gobierno local, de «dar seguridad jurídica y de definir el modelo de pueblo hacia el que se quiere avanzar. Todo ello, partiendo del objetivo de formular un municipio cohesionado, con un tejido económico activo y emprendedor y medioambientalmente sostenible».

La propuesta, indica la nota, «partirá de una utilización racional y responsable de los recursos para impulsar el crecimiento de Carboneras, protegiendo su patrimonio histórico y natural, y mejorando la calidad de vida de sus residentes».