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Carboneras abre la puerta al derribo de El Algarrobico tras la amenaza de acciones judiciales del TSJA

La sesión, de casi una hora, ha aprobado el acuerdo con ocho votos a favor y la ausencia de cinco regidores del Pleno para no tener que votarlo

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Salvador Hernández, alcalde de Carboneras.

Miguel Cárceles

Almería

A la enésima fue la vencida. El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado esta mañana, en el que era su segundo intento, el acuerdo ... para la revisión de oficio del expediente por el que se concedió en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol la licencia de obras para edificar un hotel en el paraje de El Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, lo que conllevará la anulación del permiso municipal y la apertura de un posible expediente de derribo.

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Carboneras abre la puerta al derribo de El Algarrobico tras la amenaza de acciones judiciales del TSJA

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