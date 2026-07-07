Carboneras abre la puerta al derribo de El Algarrobico tras la amenaza de acciones judiciales del TSJA

A la enésima fue la vencida. El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado esta mañana, en el que era su segundo intento, el acuerdo ... para la revisión de oficio del expediente por el que se concedió en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol la licencia de obras para edificar un hotel en el paraje de El Algarrobico, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, lo que conllevará la anulación del permiso municipal y la apertura de un posible expediente de derribo.

La sesión, de casi una hora de duración, ha aprobado el acuerdo con ocho votos a favor emitidos por el alcalde, Salvador Hernández (Cs), cuatro concejales del Partido Popular, dos concejales de entre los que han recibido expediente de expulsión por parte del PSOE y otro concejal no adscrito vinculado también a los socialistas, mientras que no han asistido al Pleno el edil no adscrito Felipe Cayuela. expulsado de las filas del PP, el hasta ahora portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, el edil socialista también expedientado Francisco Capel y la exedil del PP Ángeles Carrillo. Además, para la votación del punto se ha ausentado de la reunión plenaria la concejal socialista también expedientada de expulsión Vanesa Fuentes.

El Pleno extraordinario y monográfico llega tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que instó a culminar este proceso después de que el pasado 17 de junio la mayoría de la corporación -con dos votos de concejales no adscritos y cinco del PSOE- decidieran posponer la adopción de acuerdos hasta recabar nuevos informes sobre las posibles repercusiones económicas y patrimoniales de la medida; una cuestión sobre la que se han enrocado de nuevo cuatro de ellos para marcharse de la sesión y evitar votar el punto.

«Nunca hemos intentado paralizar ni poner para las ruedas de las decisiones judiciales. El Ayuntamiento de Carboneras siempre ha cumplido con las resoluciones judiciales», ha manifestado visiblemente emocionado el primer edil, Salvador Hernández, quien ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» al pueblo ante posibles responsabilidades patrimoniales que se deriven del hotel puesto que el Ayuntamiento «defenderá el interés general» del municipio carbonero.

Con ello, ha vuelto a reclamar la «colaboración» del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía para, «entre todos, salir de mejor manera posible de este embrollo del que llevamos sufriendo los carboneros más de 20 años» y hacer que «el culebrón del hotel del Algarrobico» termine «cuanto antes» y de «la mejor manera posible» ya que, de lo contrario, duda de que pueda producirse el «derribo» en un futuro cercano.