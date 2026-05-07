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Carboneras blinda el futuro de su costa con un estudio científico para salvar la playa de El Ancón

El Ayuntamiento contrata a una consultoría especializada para analizar la dinámica del litoral, un paso previo e imprescindible para el nuevo Plan de Playas y la regeneración definitiva de su fachada marítima

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El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, en el centro, conversa sobre el plan a estudio con el gerente de la adjudicataria.
El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, en el centro, conversa sobre el plan a estudio con el gerente de la adjudicataria. (R. I.)

Marcos Tárraga

Carboneras

El Ayuntamiento de Carboneras ha dado un paso de gigante en la gestión y protección de uno de sus activos más valiosos: su frente litoral. ... El equipo de gobierno ha formalizado la contratación de un exhaustivo estudio de dinámica del litoral en todo el término municipal, una herramienta técnica de alta precisión que se convertirá en la hoja de ruta para las actuaciones costeras de los próximos años. Este trabajo, que ya ha comenzado a ejecutarse, es el requisito indispensable exigido por la administración para poder elaborar el Plan de Playas del municipio y, lo que es más apremiante para los vecinos, para articular una solución técnica y definitiva al crónico problema de pérdida de arena que sufre la emblemática playa de El Ancón.

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Carboneras blinda el futuro de su costa con un estudio científico para salvar la playa de El Ancón

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