Carboneras blinda el futuro de su costa con un estudio científico para salvar la playa de El Ancón

El Ayuntamiento de Carboneras ha dado un paso de gigante en la gestión y protección de uno de sus activos más valiosos: su frente litoral. ... El equipo de gobierno ha formalizado la contratación de un exhaustivo estudio de dinámica del litoral en todo el término municipal, una herramienta técnica de alta precisión que se convertirá en la hoja de ruta para las actuaciones costeras de los próximos años. Este trabajo, que ya ha comenzado a ejecutarse, es el requisito indispensable exigido por la administración para poder elaborar el Plan de Playas del municipio y, lo que es más apremiante para los vecinos, para articular una solución técnica y definitiva al crónico problema de pérdida de arena que sufre la emblemática playa de El Ancón.

El alcalde de la localidad, Salvador Hernández, acompañado por la concejala de Playas, Ana María Caparrós, ha mantenido una reunión de trabajo con Javier Enríquez, representante de Hidtma, la consultoría de ingeniería de puertos, costas y medio ambiente que ha resultado adjudicataria del proyecto. Durante el encuentro, se han puesto en común las líneas maestras de una investigación que busca dotar al consistorio de un respaldo científico incuestionable. Según ha explicado el regidor, este estudio es la llave maestra para avanzar con rigor en la ordenación de los usos estivales y para poder exigir al Gobierno de España, con datos técnicos en la mano, las obras de ingeniería necesarias que pongan fin a la inestabilidad de los sedimentos en las zonas más castigadas por la erosión.

La inversión municipal para este análisis técnico asciende a 16.940 euros y el plazo de ejecución se ha fijado en diez semanas. Durante este tiempo, los expertos analizarán al detalle el comportamiento de la franja costera de Carboneras, monitorizando factores críticos como el régimen de oleaje, la dirección de las corrientes marinas y el transporte de sedimentos a lo largo de toda la línea de costa. El objetivo es identificar los puntos de mayor vulnerabilidad y comprender los fenómenos de regresión que se han agravado en los últimos tiempos debido a la virulencia de los temporales. Este diagnóstico permitirá al Ayuntamiento detectar riesgos de inundación y evaluar cómo han afectado las infraestructuras ya construidas, como las instalaciones portuarias, al equilibrio natural de la costa carbonera.

La relevancia de este estudio es doble. Por un lado, es la pieza documental básica que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía exige para autorizar el Plan de Playas 2026-2029. Este documento es obligatorio para cualquier municipio costero, ya que regula desde la ubicación de los servicios de temporada y la limpieza, hasta la seguridad sanitaria y el balizamiento, buscando siempre un equilibrio entre el disfrute turístico y la preservación ambiental. Por otro lado, el estudio se centrará de forma específica en la playa de El Ancón. Este arenal, muy castigado por los temporales de Levante, requiere una intervención de calado que solo puede ser ejecutada por el Gobierno central. El Ayuntamiento pretende que este informe técnico sea el argumento definitivo para requerir al Estado una actuación de regeneración que no sea un simple parche, sino una solución de ingeniería sostenible y duradera.

Salvador Hernández ha insistido en que el trabajo coordinado que se está realizando busca proteger las señas de identidad de Carboneras. Las playas no son solo un motor económico y turístico, sino un espacio de esparcimiento vital para los residentes. Al dotarse de este estudio de dinámica litoral, el municipio deja de trabajar sobre supuestos para hacerlo sobre realidades científicas, garantizando que cada euro invertido y cada metro cúbico de arena repuesto respondan a un plan serio y fundamentado. Con este movimiento, Carboneras se posiciona a la vanguardia de la planificación costera en la provincia, asegurando que su litoral siga siendo un referente de calidad y sostenibilidad para las próximas generaciones.