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Carboneras, un gobierno en ruinas

Varios pactos de gobierno, una moción de censura, un goteo de dimisiones y de transfugas y El Algarrobico como telón de fondo: así colapsó su Ayuntamiento

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El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, durante la celebración de un pleno del municipio.
Miguel Cárceles

Miguel Cárceles

Almería

Dicen de Carboneras (8.458 habitantes) que es un pueblo con sociedad de pueblo, estructuras de pueblo y problemas de gran ciudad. Sea o no ... así, se ha convertido en un caso de estudio sobre la inestabilidad institucional, la fragmentación partidista y el colapso de la gobernabilidad municipal. Lo que en las elecciones locales de mayo de 2023 se perfilaba como un mandato complejo pero manejable marcado por un estrecho empate técnico entre PP y PSOE se ha transformado en una espiral de autodestrucción política. Pactos de investidura cruzados, mociones de censura, expulsiones orgánicas, la interferencia judicial del caso El Algarrobico, transfuguismo en casi todas las siglas y el abandono progresivo de todas las fuerzas con representación han abocado al consistorio a una situación insólita: un Ayuntamiento al frente del cual ha quedado, en absoluta soledad, un único concejal: Salvador Hernández (Cs).

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