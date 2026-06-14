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Carboneras lamenta el fallecimiento de la mujer en la playa de los Muertos

El ayuntamiento envía en un comunicado sus condolencias a familiares y amigos

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Carboneras lamenta el fallecimiento de la mujer en la playa de los Muertos

Europa Press

Carboneras

El Ayuntamiento de Carboneras ha lamentado este domingo el fallecimiento de una mujer de 31 años tras ser rescatada mientras se bañaba en las aguas ... de la Playa de Los Muertos este pasado sábado, 13 de junio, y ha trasladado sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima.

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