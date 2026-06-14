Carboneras lamenta el fallecimiento de la mujer en la playa de los Muertos

El Ayuntamiento de Carboneras ha lamentado este domingo el fallecimiento de una mujer de 31 años tras ser rescatada mientras se bañaba en las aguas ... de la Playa de Los Muertos este pasado sábado, 13 de junio, y ha trasladado sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima.

Así lo ha comunicado el Consistorio a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Facebook, donde también ha agradecido tanto al equipo de Salvamento Marítimo como a la Guardia Civil su intervención, que permitió el rescate con vida de la mujer, que fallecería posteriormente.

Según ha detallado la Administración local, el suceso se produjo durante un temporal de Levante que «hace esta paradisíaca playa en un lugar peligroso para el baño y que obligó a suspender en el Día Grande de las Fiestas el desembarco de las tropas moras en la playa de Los Barquicos durante la Relación de Moros y Cristianos». Finalmente, ha hecho un llamamiento para «extremar la precaución» ante condiciones adversas para el baño en las playas del municipio almeriense.