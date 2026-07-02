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Carboneras

Carboneras llevará otra vez a votación en pleno la licencia de El Algarrobico el 7 de julio

El asunto ha contado con el voto favorable en la comisión informativa de Presidencia del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Cs), así como dos ediles del PP, mientras que dos del PSOE se han abstenido el no adscrito Felipe Cayuela ha excusado su presencia

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Hotel de El Algarrobico, a medio construir.

Europa Press

Almería

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras votará por segunda vez el próximo 7 de julio la revisión de oficio de la licencia de obras del ... hotel de El Algarrobico de cara a declarar su nulidad conforme al último mandato dado por el TSJA el pasado 26 de junio, después de que la mayoría de la corporación decidiera aplazar el asunto hasta recabar nuevos informes.

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Carboneras llevará otra vez a votación en pleno la licencia de El Algarrobico el 7 de julio

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