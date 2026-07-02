Carboneras llevará otra vez a votación en pleno la licencia de El Algarrobico el 7 de julio

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras votará por segunda vez el próximo 7 de julio la revisión de oficio de la licencia de obras del ... hotel de El Algarrobico de cara a declarar su nulidad conforme al último mandato dado por el TSJA el pasado 26 de junio, después de que la mayoría de la corporación decidiera aplazar el asunto hasta recabar nuevos informes.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el asunto ha contado con el voto favorable en la comisión informativa de Presidencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), así como dos ediles del PP.

Por otro lado, otros dos concejales del PSOE, cuyo partido anunció su expulsión temporal tras el anterior Pleno, se han abstenido toda vez que el edil no adscrito Felipe Cayuela -que propuso dejar el asunto sobre la mesa en la última sesión- ha excusado su presencia y no ha acudido.

El TSJA requirió al Ayuntamiento de Carboneras el pasado 26 de junio para que convocara un Pleno en el que aprobar la propuesta de revisión de la licencia de obras del hotel concedida a Azata del Sol el 13 de enero de 2003 en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles.

Asimismo, advertía de que, en caso de incumplimiento, podría acordarse la ejecución subsidiaria de la sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), sin perjuicio de lo previsto en el artículo 112 del mismo texto legal.

La decisión del TSJA dejaba al Ayuntamiento sin más margen que convocar un nuevo pleno para que la corporación vuelva a votar la propuesta, esta vez sin recabar los informes adicionales solicitados por siete concejales --dos no adscritos y cinco del PSOE--, que habían expresado sus dudas sobre las posibles consecuencias económicas de la medida ante una posible responsabilidad patrimonial frente a la promotora.

El Consistorio carbonero remitió el pasado 23 de junio al alto tribunal andaluz la copia del acta del pleno extraordinario que tuvo lugar el día 17 en el que se acordó posponer la revisión de oficio de actos nulos de la licencia de obras del hotel a propuesta de un concejal no adscrito apoyada por una exedil del PP y cinco concejales del PSOE que han sido expulsados temporalmente del partido a raíz de su decisión.

Desde el mismo Ayuntamiento se quiso acreditar documentalmente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo que «lejos de votar la revisión de oficio» de la licencia de obras para declarar su nulidad, «una serie de concejales solicitaron 'in extremis' que dicha votación quedara sobre la mesa» hasta una próxima sesión plenaria.

En este sentido, el primer edil carbonero daba cuenta que dicha opción fue rechazada por cinco concejales del PP y él mismo, quien gobierna pero con mayoría simple en el Ayuntamiento. Ante tal situación, pedía a la Sala que tomara dicha situación en consideración «a los efectos y fines oportunos».

Cabe recordar que tras el Pleno, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), al igual que Greenpeace y la Junta de Andalucía, solicitó al TSJA la ejecución subsidiaria de la sentencia que obliga a anular la licencia del hotel, aunque en su caso, el Miteco instaba a la convocatoria de un nuevo pleno previamente en el que se volviera a intentar la aprobación del acuerdo.

Desde el Miteco se instaba «a todos los grupos políticos» del Ayuntamiento de Carboneras a votar a favor del acuerdo necesario para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia. Cabe señalar, al respecto, que la expulsión de los concejales del PSOE ha provocado la disolución del grupo, de modo que sus integrantes figurarían como miembros del pleno no adscritos.

La Junta de Andalucía y Greenpeace pidieron al Tribunal una ejecución forzosa de la sentencia dictada en 2021 que evite más demoras y no haga depender las acciones necesarias del Ayuntamiento; una posibilidad que la organización ecologista ha reclamado en numerosas ocasiones durante los últimos años sin éxito.