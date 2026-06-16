Carboneras vota este miércoles si anula la licencia que concedió a El Algarrobico en 2003

El Ayuntamiento de Carboneras someterá este miércoles a votación de la Corporación municipal la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel edificado ... en el paraje de El Algarrobico. De aprobarse, se anulará el permiso concedido hace más de dos décadas a la promotora Azata del Sol para levantar el hotel de 411 habitaciones y 21 plantas ubicado a escasos metros de donde rompen las olas y abrirá –ahora sí– la puerta a su completa demolición, ya que no quedaría ningún documento que avalase la legalidad de la construcción.

La convocatoria de este pleno extraordinario, fijada para comenzar a partir de las nueve de la mañana, es la consecuencia directa del dictamen favorable emitido el pasado 22 de mayo por el Consejo Consultivo de Andalucía, que otorgó el visto bueno preceptivo a la propuesta de resolución del expediente. La licencia municipal permitió levantar el monumental inmueble hotelero en una zona de alto valor ecológico, plenamente integrada dentro del espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Como paso previo a la sesión plenaria, el asunto ya ha sido examinado por la comisión informativa de Presidencia del Ayuntamiento de Carboneras. La propuesta de resolución contó con el respaldo explícito y el voto favorable del actual alcalde del municipio, Salvador Hernández, perteneciente a Ciudadanos, así como de los dos concejales que integran el Grupo Municipal del Partido Popular.

Por su parte, la oposición mantuvo una postura de cautela que se tradujo en tres abstenciones institucionales, correspondientes a los dos representantes del Partido Socialista Obrero Español y al concejal no adscrito en la corporación, Felipe Cayuela, razón por la que aún todo está en el aire.

La validación del texto representa el cumplimiento estricto y definitivo de los mandatos judiciales preexistentes y de forma muy específica de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en julio del año 2021. Aquel fallo judicial imponía al Ayuntamiento de Carboneras la obligación inexcusable de activar este mecanismo de revisión de oficio con el propósito último de restaurar el paraje natural a su estado original, un espacio que ya consta formalmente catalogado como suelo no urbanizable en los vigentes instrumentos de planeamiento y ordenación urbana de la localidad costera.

Sin embargo, y pese a responder a un imperativo judicial, la medida levanta profundas suspicacias entre los distintos partidos políticos con representación municipal en el consistorio carbonero. Y es que muchos de los representantes públicos temen que de la anulación definitiva de la licencia de obras, se deriven de manera inevitable millonarias responsabilidades económicas compensatorias para la empresa promotora, Azata del Sol.

Viola la Ley de Costas

Los fundamentos esgrimidos por el Consejo Consultivo de Andalucía en su reciente dictamen calificaron la licencia de obras original como nula de pleno derecho basándose de manera principal en dos motivos de ilegalidad. El primero de ellos se sustenta en que el permiso municipal autorizó de manera indebida la edificación sobre un suelo expresamente catalogado como no urbanizable, conforme a las directrices que ya marcaba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural aprobado en el año 1994. El segundo, por la severa afectación a la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, dado que el volumen edificado invadía de forma evidente la distancia mínima obligatoria de cien metros respecto al deslinde oficial de la costa.

Desde el punto de vista competencial, el Ayuntamiento de Carboneras es el único órgano crítico con la aplicación de la nulidad de la licencia de obras. Mientras tanto, la Junta de Andalucía considera que sin su aprobación no tiene sentido avanzar en ningún movimiento para acabar con la construcción, como el que resultaría de convocar la comisión mixta de trabajo junto al Gobierno de España. En el seno de ese órgano bilateral entre ambas administraciones es donde se deberá planificar y coordinar el futuro derribo material del hotel tal y como suscribieron en el ya lejano año 2011 ambos ejecutivos.

La propuesta técnica que se elevará a la votación de los concejales contempla, además de la declaración de ilegalidad de la licencia sobre el papel, la posterior apertura de un procedimiento administrativo de carácter específico y segregado. Este segundo cauce legal tendrá como finalidad exclusiva evaluar y determinar si la empresa constructora y promotora posee el derecho legítimo a percibir algún tipo de compensación económica o indemnización patrimonial por la anulación de la licencia y, en el caso de que así fuera, cuantificar a cuánto ascendería dicha partida económica.

A través de esta fórmula, el Ayuntamiento de Carboneras acordará posponer la evaluación monetaria detallada y se limitará en primera instancia a fijar la necesidad de determinar cuantitativa y cualitativamente el impacto económico del proceso en un momento posterior. El consistorio justifica esta decisión argumentando que la administración municipal carece en la actualidad de los recursos materiales y del personal técnico cualificado y suficiente para acometer un estudio pericial y financiero de semejante envergadura y complejidad en paralelo a la tramitación de la nulidad urbanística de la licencia de obras.

El regidor carbonero, Salvador Hernández, ha exigido en los últimos días tanto al Gobierno estatal como a la Junta de Andalucía que demuestren una «verdadera altura de miras institucional» a la hora de adoptar la solución definitiva a este enquistado conflicto que dura ya más de dos décadas. El mandatario local expresaba que espera contar con el respaldo absoluto de las dos administraciones de rango superior y reclamó que se pongan sobre la mesa medidas concretas destinadas a compensar el «perjuicio social, laboral y de imagen turística que el pueblo de Carboneras ha venido sufriendo de forma ininterrumpida».

El pleno extraordinario ha sido convocado a las 9 de la mañana. Y si el debate no se enquista, podría estar resuelto en muy pocos minutos. Pero todo lo que ocurre en torno a El Algarrobico es algo que puede estallar en el último segundo.