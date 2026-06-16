 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

Levante

  1. Portada
  2. Actualidad

Carboneras

Carboneras vota este miércoles si anula la licencia que concedió a El Algarrobico en 2003

Una sentencia del TSJA del año 2021 obliga al Consistorio a dar marcha atrás en los permisos que concedió a la promotora hace 23 años

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Ruinas del hotel de 21 plantas en plena construcción en el paraje de El Algarrobico.

Miguel Cárceles

Almería

El Ayuntamiento de Carboneras someterá este miércoles a votación de la Corporación municipal la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel edificado ... en el paraje de El Algarrobico. De aprobarse, se anulará el permiso concedido hace más de dos décadas a la promotora Azata del Sol para levantar el hotel de 411 habitaciones y 21 plantas ubicado a escasos metros de donde rompen las olas y abrirá –ahora sí– la puerta a su completa demolición, ya que no quedaría ningún documento que avalase la legalidad de la construcción.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Carboneras vota este miércoles si anula la licencia que concedió a El Algarrobico en 2003

[]

Carboneras vota este miércoles si anula la licencia que concedió a El Algarrobico en 2003