Carnaval de Huércal-Overa. IDEAL

El Carnaval de Huércal-Overa premiará con hasta 500 euros al mejor disfraz que recorra sus calles

Los desfiles y concursos se realizarán el 13 y 14 de febrero, mientras que en Overa será del 15 al 22 de marzo

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 12 de febrero 2026, 13:11

Comenta

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ya tiene todo listo para vivir intensamente el Carnaval 2026, una de las fiestas más esperadas del calendario local que ... llenará las calles de música, disfraces y diversión con la celebración del Carnaval Infantil y el Desfile de Carnaval.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

