El Carnaval de Huércal-Overa premiará con hasta 500 euros al mejor disfraz que recorra sus calles

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ya tiene todo listo para vivir intensamente el Carnaval 2026, una de las fiestas más esperadas del calendario local que ... llenará las calles de música, disfraces y diversión con la celebración del Carnaval Infantil y el Desfile de Carnaval.

Mañana viernes 13 de febrero, los más pequeños serán los protagonistas con el desfile infantil con la participación de los centros educativos del municipio. La salida tendrá lugar desde la Plaza Pepe Bernal a las 17.00 horas. Al finalizar el desfile, habrá una fiesta infantil en la Nave Polivalente que acogerá un gran parque infantil hinchable y la actuación musical de 'El Patio de mi Casa'.

El sábado 14 de febrero, será el turno del desfile de Carnaval, en el que participarán peñas locales, de la comarca y de la vecina región de Murcia. El desfile, al igual que el infantil partirá desde la Plaza Pepe Bernal, a las 18.30 horas. Al finalizar la celebración se trasladará de nuevo a la Nave Polivalente con el concierto del grupo Essencial Rock y la animación de DJ Juanmi Sánchez.

Nuevo itinerario

Debido a la previsión meteorológica y buscando la seguridad de los asistentes, la Concejalía de Cultura ha establecido un nuevo itinerario para los desfiles: la formación se realizará en calle Ancha, siendo la salida desde Plaza Paco Bernal para recorrer calle Sepulcro, Plaza de la Constitución, Avenida Guillermo Reyna, Recinto Ferial y llegada a la Nave Polivalente.

El Carnaval de Huércal-Overa es una fiesta para todas las edades, con una programación que incluye desfiles, concursos de disfraces, espectáculos en vivo y muchas sorpresas. Los premios para el concurso de disfraces están dotados con un primer premio de 500 euros, un segundo de 350 euros, el tercer premio de 250 euros, un cuarto premio de 150 euros, el quinto de 110 euros, el sexto de 90 euros, el séptimo de 80 euros, el octavo de 70 euros y dos menciones especiales de 50 euros cada una.

La concejal de Cultura, Juani Egea, ha destacado que «el Carnaval es un momento para compartir, reír y disfrutar juntos. Queremos que todos los vecinos, desde los pequeños hasta los adultos, participen activamente y hagan de este un evento único, disfrutando de las distintas actividades programadas. Este año debido a la previsión meteorológica nos hemos visto obligados a hacer algunas variaciones en el programa y el lugar de la fiesta, pensando siempre en la seguridad de participantes y asistentes, todo está dispuesto para que podamos disfrutar de estos dos días de Carnaval».

La fiesta no termina este fin de semana, y es que el Carnaval se trasladará del 15 al 22 de marzo a la pedanía de Overa donde sus famosas Máscaras de Camisa y Peloteros, incluidas en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, serán las grandes protagonistas sumándose a los desfiles y fiesta de Carnaval.