El Ayuntamiento de Huércal-Overa avanza con paso firme en su objetivo de recuperar y poner en valor el patrimonio local con la revitalización integral ... del centro histórico. Con este propósito, ya han dado comienzo las obras correspondientes al proyecto de rehabilitación y ampliación del edificio del Casino para su adaptación a edificio municipal.

El alcalde, Domingo Fernández, ha visitado las instalaciones para comprobar de primera mano cómo marchan los trabajos en esta primera etapa. En esta fase inicial, los operarios ya han comenzado las tareas de limpieza y recuperación de la parte más noble del inmueble original, que cuenta con dos plantas.

A esta estructura histórica se sumará posteriormente la construcción de un nuevo edificio anexo, con fachada hacia la calle Alhóndiga, que dispondrá de tres plantas y ático, configurando así el complejo que albergará el nuevo Ayuntamiento del municipio.

El contrato para la ejecución de este proyecto ha sido adjudicado a la UTE Casino de Huércal-Overa, compuesta por Patrimonio Inteligente y Flores & Martínez Obras y Servicios SL, por un importe total de 2.121.358,13 euros. Los trabajos, que arrancaron a finales del pasado mes de septiembre, cuentan con un plazo de ejecución previsto de 18 meses.

El proyecto de rehabilitación contempla una especial sensibilidad y rigor técnico en la conservación de los elementos históricos. En este sentido, se prestará una atención prioritaria a la restauración del escudo heráldico situado en la fachada principal, que catalogado de BIC, así como a la puesta en valor de la zona original, junto a la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), que conecta con la plaza Cura Valera y la calle Enrique García.

Durante su visita a las obras, el primer edil ha subrayado la trascendencia de esta actuación para el futuro del municipio: «Es una intervención necesaria para conservar el patrimonio del municipio; seguimos cumpliendo nuestro compromiso de trabajar en la revitalización del centro histórico. La rehabilitación del Casino no es solo una obra de infraestructuras, es una apuesta por nuestra identidad y por devolverle el esplendor a un edificio singular que es patrimonio de todos los huercalenses».

Fernández, ha destacado, asimismo, el impacto funcional y dinamizador que tendrá la nueva sede administrativa una vez finalizados los trabajos, «ya que este edificio albergará dependencias municipales, dotando al Ayuntamiento de unas instalaciones modernas en un edificio emblemático».