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El Castillo del Marqués de los Vélez se transforma en un referente de accesibilidad y vanguardia patrimonial

Las obras de modernización, financiadas con fondos europeos, dotarán al monumento de un ascensor panorámico, sistemas de climatización inteligente y una protección especial para sus valiosos grafitos históricos

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Sala Tercia del Castillo, en donde se ha activado la obra.
Sala Tercia del Castillo, en donde se ha activado la obra. (R. I.)

Marcos Tárraga

Cuevas del Almanzora

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha iniciado una ambiciosa etapa de transformación en su monumento más emblemático: el Castillo del Marqués de los Vélez. ... Esta intervención integral, que ha comenzado a ejecutarse este jueves 14 de mayo de 2026, no es una obra de mantenimiento convencional, sino un proyecto estratégico de modernización diseñado para adaptar esta fortaleza del siglo XVI a las exigencias del turismo contemporáneo. Financiada a través de los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, la actuación se integra plenamente en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio, demostrando una apuesta decidida por el uso de los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para potenciar el patrimonio local.

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El Castillo del Marqués de los Vélez se transforma en un referente de accesibilidad y vanguardia patrimonial

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