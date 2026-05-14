El Castillo del Marqués de los Vélez se transforma en un referente de accesibilidad y vanguardia patrimonial

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora ha iniciado una ambiciosa etapa de transformación en su monumento más emblemático: el Castillo del Marqués de los Vélez. ... Esta intervención integral, que ha comenzado a ejecutarse este jueves 14 de mayo de 2026, no es una obra de mantenimiento convencional, sino un proyecto estratégico de modernización diseñado para adaptar esta fortaleza del siglo XVI a las exigencias del turismo contemporáneo. Financiada a través de los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, la actuación se integra plenamente en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio, demostrando una apuesta decidida por el uso de los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para potenciar el patrimonio local.

Uno de los pilares fundamentales de esta intervención se localiza en la Casa de la Tercia, edificio que actualmente custodia dos de los tesoros culturales más importantes de la localidad: la Biblioteca Municipal y el Museo Arqueológico Luis Siret. Con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas que históricamente han limitado el uso de este espacio, se procederá a la instalación de un ascensor acristalado de última generación. Este elemento no solo garantizará el acceso universal a la planta superior para personas con movilidad reducida, sino que se ha proyectado con una estética minimalista para minimizar su impacto visual. Paralelamente, se instalará un sistema de climatización moderno en las estancias que carecían de él, terminando así con las dificultades térmicas que padecían tanto los usuarios habituales como el personal municipal durante los meses de temperaturas extremas.

La protección del patrimonio artístico e histórico más delicado ocupa otro de los capítulos centrales de este proyecto de adecuación. La Torre del Homenaje, uno de los puntos más visitados desde su apertura al público en el año 2020, recibirá un tratamiento especializado para salvaguardar los grafitos realizados por antiguos reclusos entre los siglos XVI y XX. Estas incisiones en los muros, junto con los revoltones historiados de los techos, se venían enfrentando al deterioro causado por la entrada de polvo y la presencia de animales. Para remediarlo, la obra contempla el sellado técnico de ventanas y troneras mediante cierres específicos, además de la instalación de un sistema de iluminación LED diseñado para resaltar la belleza del trazo histórico sin dañar los materiales originales.

La tecnología más avanzada también llegará a los bastiones de la Casa del Marqués, sede del prestigioso Museo Antonio Manuel Campoy. Estas áreas serán reconvertidas en almacenes de arte de alta seguridad y control ambiental. El proyecto incluye la implementación de una red de sensores inalámbricos que monitorizarán, en tiempo real, variables críticas como la temperatura y la humedad. Toda esta información estará conectada a una centralita inteligente, permitiendo a los conservadores del museo asegurar que las obras pictóricas y escultóricas se mantengan en un entorno estable, evitando los procesos de degradación que suelen sufrir las piezas de arte en edificios históricos con muros de gran inercia térmica.

En la zona exterior, concretamente en el patio de armas del castillo, las labores de rehabilitación se centrarán en el espacio escénico que sirve de epicentro para la vida cultural del Levante Almeriense. Las gradas, que sufren el desgaste propio de la exposición a los elementos, serán sometidas a un tratamiento integral contra la oxidación en toda su estructura metálica. Asimismo, los operarios procederán a la sustitución de las maderas que presenten síntomas de deterioro o pudrición, reforzando la seguridad para los miles de espectadores que acuden anualmente a los conciertos, representaciones teatrales y eventos institucionales que tienen lugar entre los muros de la fortaleza.

Esta ambiciosa hoja de ruta ha sido diseñada bajo la supervisión del arquitecto municipal, Ismael Motos Díaz, quien ha enfatizado en la memoria del proyecto la necesidad de que todas las innovaciones sean plenamente respetuosas con los valores arquitectónicos de este Bien de Interés Cultural. Al combinar la preservación de la cantería del siglo XVI con soluciones tecnológicas del siglo XXI, Cuevas del Almanzora no solo protege su pasado, sino que asegura la rentabilidad social y turística de su patrimonio. Con la culminación de estas obras, el Castillo del Marqués de los Vélez se ratifica como un modelo de gestión patrimonial donde la accesibilidad, la sostenibilidad y la ciencia se dan la mano para ofrecer una experiencia cultural sin precedentes en la provincia.