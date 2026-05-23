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La Catedral arropa la historia y la fe de Vera con la puesta de largo del Centenario de su Patrona

El primer templo de la Diócesis acoge la presentación oficial del programa conmemorativo de la Virgen de las Angustias, que recibirá de manos de la Diputación Provincial el prestigioso Escudo de Oro

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La presentación tuvo lugar en el Claustro de la Catedral de Almería.
La presentación tuvo lugar en el Claustro de la Catedral de Almería. (R. I.)

Marcos Tárraga

Vera

El fervor religioso, la identidad colectiva y la historia de la provincia de Almería se dieron cita en la tarde de este viernes en un ... escenario incomparable para sellar un compromiso con la memoria viva del Levante Almeriense. La Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación de la capital almeriense abrió de par en par sus históricas puertas para acoger el solemne acto institucional y religioso de presentación oficial del programa del Centenario de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen de las Angustias, Patrona y Alcaldesa Honoraria de Vera. Esta cita, de una trascendencia mayúscula para la comarca, marca el inicio oficial de los preparativos para una de las efemérides más importantes de la historia contemporánea del municipio veratense, logrando desplazar el epicentro de su devoción hasta el principal templo de la Diócesis para compartirlo con el resto de la sociedad almeriense.

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