La Catedral arropa la historia y la fe de Vera con la puesta de largo del Centenario de su Patrona

El fervor religioso, la identidad colectiva y la historia de la provincia de Almería se dieron cita en la tarde de este viernes en un ... escenario incomparable para sellar un compromiso con la memoria viva del Levante Almeriense. La Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación de la capital almeriense abrió de par en par sus históricas puertas para acoger el solemne acto institucional y religioso de presentación oficial del programa del Centenario de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen de las Angustias, Patrona y Alcaldesa Honoraria de Vera. Esta cita, de una trascendencia mayúscula para la comarca, marca el inicio oficial de los preparativos para una de las efemérides más importantes de la historia contemporánea del municipio veratense, logrando desplazar el epicentro de su devoción hasta el principal templo de la Diócesis para compartirlo con el resto de la sociedad almeriense.

Los actos conmemorativos comenzaron con una atmósfera de profunda espiritualidad gracias a la celebración de una solemne eucaristía que estuvo presidida en todo momento por el estandarte de la Santísima Virgen de las Angustias, trasladado expresamente desde su santuario para esta ocasión tan señalada. La santa misa fue oficiada por el párroco de Vera, el reverendo Jesús Martín Gómez, quien en su homilía desgranó el profundo significado teológico e histórico que posee esta celebración para los fieles de la comarca. Al término de la función religiosa, la comitiva y los numerosos asistentes se trasladaron al monumental claustro de la Catedral de Almería, espacio que sirvió de marco para el desarrollo de la presentación civil y cultural de los actos, en un encuentro conducido de manera impecable por Olivier García y que contó con el broche de oro de Juncal de Haro Cortizo, encargada de clausurar el evento con una emotiva oración poética dedicada a la imagen de la Patrona.

La presentación contó con el respaldo explícito de las máximas instituciones de la provincia de Almería, lo que demuestra que este acontecimiento rebasa los límites del término municipal de Vera para convertirse en un evento de interés cultural en todo el territorio. En la mesa presidencial se dieron cita el alcalde veratense, Alfonso García Ramos; el presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina; el Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, Antonio Martínez Castillo; y el propio párroco de la localidad. Junto a ellos, una nutridísima representación de autoridades civiles, militares, corporaciones municipales de diversas localidades vecinas, hermandades de penitencia y gloria de la provincia y decenas de vecinos que se desplazaron en masa desde el Levante Almeriense arroparon este despegue oficial.

Uno de los instantes más conmovedores del encuentro deparó en la proyección pública del vídeo promocional oficial del Centenario, una ambiciosa pieza audiovisual que ha sido realizada por la productora local «La Pita y el Pitaco». Las imágenes, cargadas de un fuerte simbolismo costumbrista y una cuidada estética que repasa los paisajes urbanos de Vera y los rostros de sus gentes, lograron despertar el aplauso unánime del claustro de la Catedral y sirvieron como el preludio ideal para las intervenciones de las autoridades, en las que se puso de manifiesto el inquebrantable vínculo afectivo que une a los veratenses con la imagen de su Madre de las Angustias a lo largo de las distintas etapas de sus vidas.

El alcalde de Vera, Alfonso García Ramos, tomó la palabra para profundizar en lo que esta conmemoración supone para la sociología y el patrimonio del municipio que preside. García Ramos destacó con sensibilidad que la Virgen de las Angustias pertenece por derecho propio a la memoria íntima de cada hogar, de cada familia y de cada calle de Vera, habiendo sido su presencia un refugio constante de consuelo, esperanza y protección ante las adversidades históricas. El regidor veratense quiso enfatizar de manera rotunda que este Centenario trasciende con creces lo estrictamente religioso, erigiéndose en una parte fundamental de la identidad, la cultura y el patrimonio vivo de la ciudad. Asimismo, aprovechó el altavoz que ofrece la capital de la provincia para cursar una invitación formal a todos los almerienses, animándolos a visitar Vera y a participar de forma activa en un año festivo que la localidad desea abrir y compartir de par en par con toda Almería.

El simpecado presidió el evento. (R. I.)

La gran noticia de la velada y la sorpresa más aplaudida por los devotos llegó de la mano del presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, quien aprovechó su discurso de felicitación a la hermandad y al consistorio para desvelar un reconocimiento institucional sin precedentes. García Alcaina anunció de manera oficial que la Diputación concederá el Escudo de Oro de la Provincia de Almería a la Santísima Virgen de las Angustias. Este galardón, la máxima distinción honorífica que otorga el gobierno supramunicipal, se concede en homenaje explícito a las sucesivas generaciones de veratenses que, tanto dentro como fuera de las fronteras provinciales, han mantenido viva la llama de la fe, la devoción y el orgullo de su identidad cultural y espiritual a lo largo de las décadas.

En su argumentación institucional, el presidente provincial describió a la Patrona como el auténtico latido vivo de los ciudadanos de Vera, destacando su condición de máximo símbolo y nexo de unión secular de la fe del Levante. García Alcaina insistió en que la importancia de este centenario radica en que no debe contemplarse como un fin en sí mismo o un simple punto de llegada, sino más bien como un ilusionante punto de partida para que toda la sociedad almeriense continúe caminando unida hacia el futuro, preservando los valores de concordia y solidaridad que emanan de estas tradiciones populares tan arraigadas en nuestros pueblos.

Por su parte, el Hermano Mayor de la Hermandad, Antonio Martínez Castillo, desgranó con evidente emoción los detalles de un calendario que ha sido elaborado con el corazón y con una profunda devoción por parte de su junta de gobierno. Martínez Castillo subrayó que, si bien todos los actos poseen un enorme valor pastoral, el momento culmen de la efeméride se vivirá el próximo 10 de octubre de 2026. Ese sábado otoñal tendrá lugar una Solemne Misa Estacional en la Plaza Mayor de Vera, un acto histórico en el que se procederá a la imposición de una nueva corona de orfebrería a la Santísima Virgen de las Angustias, seguida de una procesión extraordinaria de alabanzas en la que la Hermandad espera congregar a fieles llegados de todos los puntos de la geografía nacional.

La programación del Centenario, que se extenderá de forma de corrido entre los años 2026 y 2027, contempla una rica amalgama de hitos religiosos, culturales, sociales y de conservación patrimonial. Entre las fechas marcadas en rojo destaca la apertura oficial del Año del Centenario el próximo 10 de junio, seguida de una gran exposición conmemorativa de enseres y documentos históricos que acogerá el Convento de la Victoria durante los meses de julio y agosto. Igualmente, el 11 de julio se oficiará la misa conmemorativa del día exacto de la Coronación Canónica, sirviendo de antesala para los magnos cultos de octubre que incluirán traslados multitudinarios de la sagrada imagen por los distintos barrios de la localidad y una visita muy especial a la residencia de mayores del municipio.

Más allá del brillo de la liturgia y los actos de culto externo, el programa destaca por su profunda dimensión social y su vocación de ayuda al prójimo, incluyendo conferencias, conciertos de música sacra y una peregrinación oficial de la hermandad a la ciudad de Roma. El proyecto contempla diversas iniciativas pastorales de calado inclusivo, entre las que destaca de forma sobresaliente una innovadora obra social que se destinará a sufragar y facilitar el acceso de niños con necesidades educativas especiales a la catequesis preparatoria para recibir la Primera Comunión. Esto se llevará a cabo mediante la implantación y formación de la figura del «catequista sombra», una iniciativa pionera en Almería que demuestra que la devoción a la Virgen de las Angustias se traduce en un compromiso real con el bienestar y la inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad provincial.