Cayuela insiste en saber qué costará anular la licencia de El Algarrobico antes de acordar «un cheque en blanco»

El concejal no adscrito y exalcalde de Carboneras Felipe Cayuela ha insistido en la necesidad de que los miembros de la corporación conozcan las consecuencias ... jurídicas, económicas y patrimoniales que supondrá la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico antes de aprobar el acuerdo destinado a la revisión del expediente en Pleno para cumplir con la sentencia del TSJA.

«Un acuerdo plenario no puede ser un cheque en blanco frente a una eventual reclamación patrimonial», ha defendido Cayuela en declaraciones a los medios tras el Pleno en el que, bajo su propuesta, se ha decidido posponer la votación del acuerdo respaldado con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA). «La propuesta de Alcaldía no ha llegado a votarse y entiendo que ha sido la mejor solución», se ha reafirmado.

Aunque la propuesta incluía deducir 'a posteriori' un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, Cayuela ha señalado que tanto los concejales como los vecinos tienen derecho a «saber las posibles consecuencias de un posible acuerdo plenario».

Con ello, ha incidido en que «hasta la propia Secretaría del Ayuntamiento reconoce que el Ayuntamiento no cuenta con medios técnicos suficientes para analizar esa cuestión», por lo que, a su parecer, «lo más responsable que podemos hacer los concejales es estar bien informados para tomar esta clase de decisiones».

En cualquier caso, Cayuela ha querido aclarar que el dejar el asunto sobre la mesa para una próxima sesión plenaria no implica estar en contra de la orden judicial que obliga a la revisión de la licencia de obras.

«Aquí no se ha votado en contra de nada», ha recalcado para insistir en que el objetivo es contar con «información suficiente» sobre «el alcance de las posibles consecuencias de este acuerdo económico».

Del mismo modo, ha observado que existen «más administraciones responsables» en torno a la construcción del hotel promovido por Azata del Sol y, por lo tanto, «se deben evaluar esas posibles consecuencias» además de la capacidad que pueda tener el Consistorio para hacer frente a posibles responsabilidades pecuniarias dado su «limitado» presupuesto.

Para Cayuela, cualquier Ayuntamiento que se precie, antes de tomar una decisión, «debe analizar las posibles consecuencias» que es «ni más ni menos lo que se ha pedido». «Tenemos derecho a estar informados y creo que es la decisión más responsable que podemos tomar», ha recalcado.