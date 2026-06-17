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Carboneras

Cayuela insiste en saber qué costará anular la licencia de El Algarrobico antes de acordar «un cheque en blanco»

Ha señalado que tanto los concejales como los vecinos tienen derecho a «saber las posibles consecuencias de un posible acuerdo plenario»

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El concejal no adscrito de Carboneras Felipe Cayuela, en una imagen de archivo.

Europa Press

Almería

El concejal no adscrito y exalcalde de Carboneras Felipe Cayuela ha insistido en la necesidad de que los miembros de la corporación conozcan las consecuencias ... jurídicas, económicas y patrimoniales que supondrá la anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico antes de aprobar el acuerdo destinado a la revisión del expediente en Pleno para cumplir con la sentencia del TSJA.

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Cayuela insiste en saber qué costará anular la licencia de El Algarrobico antes de acordar «un cheque en blanco»

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