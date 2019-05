César Bona participa hoy en las jornadas educativas de Huércal-Overa César Bona. Este educador aragonés fue nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo el 2014 por el 'Global Teacher Prize' DANIEL SERRANO Huércal-Overa Miércoles, 29 mayo 2019, 09:11

El Teatro Villa de Huércal-Overa acoge, a partir de las 20.30 horas de este miércoles, las jornadas educativas 'Mira a tu alrededor', que contarán con la presencia de César Bona, el maestro aragonés que fue considerado como uno de los 50 mejores del mundo en 2014 por el 'Global Teacher Prize'.

Así las cosas, este experto en innovación docente ofrecerá una charla dirigida a padres, profesores y cualquier persona que quiera ampliar conocimientos y tener otra perspectiva en cuanto a la educación de los más jóvenes. Igualmente, merece la pena destacar que ante la alta demanda de asistencia a estas jornadas, que son gratuitas, el Ayuntamiento de Huércal-Overa se vio en la necesidad de cambiar el lugar en el que se celebrarán ya que, en un principio, estaba previsto que se llevaran a cabo en el cine municipal y finalmente serán en el teatro.

En cuanto a Bona, cabe destacar que entre sus pensamientos se encuentra que «las puertas de las escuelas han de estar abiertas, no solo para que entren los niños y las niñas sino para que sus ideas salgan y transformen el mundo», que le llevaron al Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia, en el XXV aniversario de la Convención de los Derechos del Niño.

Igualmente, y entre otros muchos, por sus múltiples proyectos vinculados a la participación infantil recibió el premio Magister de Honor por la plataforma de la Escuela Pública, el premio Crearte del Ministerio de Cultura en dos ocasiones por su estímulo de la creatividad, así como la Cruz José de Calasanz, máxima distinción en la educación aragonesa.

Además, obtuvo la Mención de Honor en el International Children Film Festival of India por la película de cine mudo 'The importance of being an Applewhite', que hizo para unir a dos familias que no se hablaban.

Tras sus 16 años de trayectoria, fue nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize (2014). Entre sus libros destacan 'La nueva educación' (2015) y 'Las escuelas que cambian el mundo' (2016), que ahora sirven de referencia en muchas universidades.