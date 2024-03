«Mi chiringuito es legal», dice el dueño del negocio que abre en Carboneras

Nerea Escámez Almería Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Lunes, 11 de marzo 2024, 17:19 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Juan Pedro Carmona, propietario del nuevo chiringuito que se abrirá en mayo en la playa del Lancón de Carboneras ha respondido con total «tranquilidad» a la denuncia vecinal vertida en los últimos días donde le acusaban de construir un chiringuito permanente de playa de 242 metros cuadrados delante de sus viviendas sin el 'Trámite de Información Pública' puesto que ha asegurado tener «la conciencia muy tranquila» por las informaciones que están dando.

Con los papeles en mano, Carmona ha posado para IDEAL para demostrar que «he hecho todo lo que era necesario para que mi negocio sea legal». En esta línea, ha apuntado que estas acciones solo «hacen daño» porque «todo el mundo en el pueblo me ha estado preguntando y a mis padres también, a mí no me importa porque yo puedo aguantarme, pero la gente va a hacer daño».

El chiringuito, que estará dedicado para desayunos y tapas frías, está previsto que abra para el puente de mayo y «no les va a estorbar», ha indicado el promotor del establecimiento. «Tengo todos los papeles, la concesión administrativa, la licencia de obra y actividad, el acta de replanteo... todo lo necesario para poder construir un negocio».

Juan Pedro Carmona ha subrayado que «todo está legal, no hay trampa ni cartón». Desde 2003 ha sido trabajador de la Central Térmica de Carboneras y, por prevenir, ante su inminente cierre, apostó por «invertir en un negocio para sacar a mi familia adelante». Carbonero de nacimiento se ha negado a abandonar el lugar que le vio crecer, «he hecho esta inversión para buscarme la vida, porque después de mi trabajo, no queda más remedio que salir adelante, tengo hijas y no quiero dejar Carboneras».

El afectado por las quejas vecinales ha reiterado que los vecinos han arrojado «verdades a medias» y se mantiene en su «derecho» de poner un establecimiento porque «no va a obstaculizar a nadie».

Alegan un nuevo 'Algarrobico'

Los vecinos lo consideraron un nuevo caso 'Algarrobico', ya que, aunque tienen la autorización, aseguraron los residentes frente al negocio que no ha cumplido todos los trámites legales al no presentarlo a Información Pública. Varias comunidades de vecinos de Carboneras denunciaron, esta semana, que se está construyendo un chiringuito permanente de playa de 242 metros cuadrados y más de 4 metros de altura delante de sus viviendas «sin que se haya realizado el preceptivo 'Trámite de información pública' por parte de la Junta de Andalucía».

Los vecinos se mostraron «indefensos» y avisaron de que este chiringuito de playa «supone un evidente obstáculo visual, supone imponer a los vecinos la carga de soportar los ruidos, olores, humo, gases, basuras, depósitos, reparto de mercaderías, así como las lógicas molestias derivadas de la afluencia de público», y avisaron de que en ese punto «se encuentra la salida de aguas pluviales de las Comunidades de Propietarios». Las comunidades de propietarios Miramar y Bajel reclamaron lo que consideran su derecho, esto es, poder alegar en un periodo de exposición pública y pusieron de manifiesto que «según el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley. Asimismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica».

La Junta asegura que se cumple «correctamente» el trámite

La Junta de Andalucía ha respondido a las quejas vecinales por el presunto nuevo caso 'Algarrobico'. El chiringuito que abrirá Juan Pedro Carmona en la playa de Lancón se trata de un expediente de concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre (DPMT) para la instalación de un establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la playa del Ancón en Carboneras. La solicitud de concesión es de septiembre de 2016, pero no fue hasta 2020 cuando la Junta de Andalucía impulsó su tramitación, donde «por supuesto se ha cumplido el preceptivo trámite de información pública, en octubre de 2020», indican.

Tras la solicitud de informes a organismos oficiales, y tras un trámite de audiencia en abril de 2021 en el que se le dio traslado de los informes y alegaciones recibidas, en enero de 2022, la Consejería emitió propuesta de resolución desfavorable principalmente por los siguientes argumentos expuestos por el Ayuntamiento de Carboneras durante la tramitación: el establecimiento se ubicaba no adosado al paseo marítimo, afectaba a servicios de temporada de playa y a la salida de pluviales bajo el paseo marítimo. El solicitante presentó «en febrero de 2022 una modificación de su proyecto para solventar los inconvenientes anteriores, pero vuelve a recibir informe desfavorable municipal en mayo de 2022 al afectar a una pasarela de acceso a la playa y, tras presentar en junio un nuevo proyecto que desplaza 3 metros la ubicación del establecimiento, el ayuntamiento emitió un informe favorable de compatibilidad el 30 de junio».

Por ello, continuó la tramitación del expediente con la aceptación por parte del interesado de las condiciones y prescripciones que deben regir la concesión de ocupación de DPMT, y, finalmente, se resolvió por la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático en enero de 2023. El Ayuntamiento de Carboneras tramitó, posteriormente, la calificación ambiental favorable, siendo un expediente de concesión tramitado correctamente, en el sentido de que «son habituales esos pequeños cambios en la ubicación del establecimiento para adaptarlo a inconvenientes que se ponen de manifiesto durante la tramitación».